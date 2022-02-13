https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/perezhit-stalina-i-beriya-kak-abkhazskoe-radio-formirovalo-natsionalnoe-mirovozzrenie-1037567920.html

Пережить Сталина и Берия: как Абхазское радио формировало национальное мировоззрение

Пережить Сталина и Берия: как Абхазское радио формировало национальное мировоззрение

Всемирный день радио ежегодно отмечается 13 февраля. Он был провозглашен в 2012 году в ходе 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-13T17:00+0300

2022-02-13T17:00+0300

2022-02-13T17:31+0300

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Радио Абхазии впервые вышло в эфир 30 апреля 1932 года, оно играло идеологическую роль в формировании национального мировоззрения, сказал в интервью радио Sputnik поэт, общественный деятель Владимир Зантария.Закрытие абхазского радио было в череде событий, связанных с ассимиляторской политикой Грузии, напомнил он. Этот период совпал с созданием "Абхазпереселенстроя", который занимался переселением этнических грузин на территорию Абхазии, в целом велась целенаправленная работа по уничтожению абхазского этноса."Но, слава богу, в годы оттепели, когда не стало Сталина и Берия, Абхазское радио было восстановлено и снова начало функционировать", - сказал Владимир Зантария.Восстановить Абхазское радио было непросто, во время репрессий интеллигенция сильно пострадала, людей на радио не хватало - и журналистов, и технических работников, отмечает он. Однако в конце 50-х годов радио полноценно заработало.Приблизительно с 1957 года идеологическая хватка ослабла, и появилась возможность восстановления работы средств массовой информации на абхазском языке, стали открываться абхазские школы.На ситуацию также повлияло письмо Георгия Дзидзария, Баграта Шинкуба и Константина Шакрыл в высшие партийные инстанции, в котором абхазские научные и общественные деятели подробно рассказали о притеснении коренного народа."Дедом" Абхазского радио того времени Зантария назвал журналиста Артема Миквабия, который вновь запустил работу абхазской редакции радио, а с начала 1960-х годов государство стало оказывать ему поддержку в работе.В эфире небольшими "дозами" стали появляться не только общественно-политические передачи, которые раньше занимали основное эфирное время, но и литературные, культурные, радиопьесы. Владимир Зантария добавил, что в жанровом плане Абхазское радио уже абсолютно соответствовало радиовещанию других республик СССР.В числе тех, кто возрождал Абхазское радио в тот период, Зантария назвал таких профессиональных журналистов, как Семен Адлейба, Владимир Хашба, Владимир Цвижба, Эдуард Дзиба, Константин Герхелия, Елена Гунба, Феня Отырба, Георгий Жанава, Иван Садзба, Тина Корсая.В 70-х годах Владимиру Зантария посчастливилось работать в коллективе Абхазского радио.В советское время дикторами Абхазского радио работали многие представители абхазской интеллигенции, такие как Николай Квициния, Анатолий Зухба, Иван Садзба, Алла Хинтба и многие другие, сказал Зантария."Уже в 80-е годы вся деятельность телерадиокомпании осуществлялась под руководством Шамиля Хусиновича Пилия, очень важна была роль Харитона Ахматовича Авидзба, который впервые добился, чтобы комитет по телевидению и радиовещанию получил государственный статус. О нем мало знают, некоторое время он возглавлял телевидение и радио, был очень интеллигентным человеком", - заметил он.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов студия Абхазского радио сгорела, сказал Зантария."Вся техника сгорела, потом с трудом удавалось сохранить архивные записи. Нам пришлось по поручению Владислава Григорьевича Ардзинба выезжать на Северный Кавказ и с миру по нитке, как говорится, собирать технику", - отметил он.Всемирный день радио ежегодно отмечается 13 февраля. Он был провозглашен в 2012 году в ходе 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.Основные цели проведения Дня радио – повышение осведомленности общественности и СМИ относительно важности радио, призыв к руководящим деятелям обеспечить и предоставить доступ к информации, и укрепление связей и международного сотрудничества между радиовещательными компаниями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170430/lica-abxazskogo-radio-1020931252.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170501/abxazskoe-radio-na-bolshoj-zemle-1020883555.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170429/abxazskoe-radio-veshhanie-na-abxaziyu-i-pisma-iz-evropy-1020924227.html

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