Поросячье счастье: Карантинка из села Ачандара

Семья Кварчелия из села Ачандара два года назад приютили настоящую самку кабана. Ее случайно нашли в горах и привезли домой. Дикую свинью назвали Карантинкой, ведь это произошло, когда началась пандемия коронавируса. Малышке было около двух месяцев, и весила она тогда не больше пары килограмм. Вероятно, она отбилась от стада и потерялась. Карантинку выходили, выкормили и поставили на ноги. Кабаниха сейчас весит до 45 килограмм и аппетит у нее отменный. Любит молоко, фрукты, овощи и желуди. Кормят Карантинку три раза в день, а живет она в отдельном от других животных вольере. Карантинка отличается покладистым характером, но при этом очень резвая и шумная. Старается держаться рядом с хозяевами и гуляет с ними по саду и двору, как верная собачка. Не очень любит посторонних и начинает вести себя беспокойно, когда кто-то приходит в гости. Содержать вне воли дикого кабана непросто, говорит Игорь Кварчелия, который нашел Карантинку в горах. Животное требует больше свободы и внимания, чем они могут ему дать. Поэтому Игорь подумывает отдать питомца в парк львов в селе Аацы, но с условием, что о ней там будут хорошо заботиться.
Житель села Ачандара Гудаутского района Игорь Кварчелия подобрал в горах отбившуюся от стада двухмесячную самку кабана и принес ее домой.
Семья Кварчелия из села Ачандара два года назад приютили настоящую самку кабана. Ее случайно нашли в горах и привезли домой.
Дикую свинью назвали Карантинкой, ведь это произошло, когда началась пандемия коронавируса.
Малышке было около двух месяцев, и весила она тогда не больше пары килограмм. Вероятно, она отбилась от стада и потерялась.
Карантинку выходили, выкормили и поставили на ноги. Кабаниха сейчас весит до 45 килограмм и аппетит у нее отменный. Любит молоко, фрукты, овощи и желуди. Кормят Карантинку три раза в день, а живет она в отдельном от других животных вольере.
Карантинка отличается покладистым характером, но при этом очень резвая и шумная. Старается держаться рядом с хозяевами и гуляет с ними по саду и двору, как верная собачка. Не очень любит посторонних и начинает вести себя беспокойно, когда кто-то приходит в гости. Содержать вне воли дикого кабана непросто, говорит Игорь Кварчелия, который нашел Карантинку в горах. Животное требует больше свободы и внимания, чем они могут ему дать. Поэтому Игорь подумывает отдать питомца в парк львов в селе Аацы, но с условием, что о ней там будут хорошо заботиться.