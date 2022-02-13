https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/porosyache-schaste-karantinka-iz-sela-achandara-1037556853.html

Поросячье счастье: Карантинка из села Ачандара

Поросячье счастье: Карантинка из села Ачандара

Житель села Ачандара Гудаутского района Игорь Кварчелия подобрал в горах отбившуюся от стада двухмесячную самку кабана и принес ее домой. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

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Семья Кварчелия из села Ачандара два года назад приютили настоящую самку кабана. Ее случайно нашли в горах и привезли домой. Дикую свинью назвали Карантинкой, ведь это произошло, когда началась пандемия коронавируса. Малышке было около двух месяцев, и весила она тогда не больше пары килограмм. Вероятно, она отбилась от стада и потерялась. Карантинку выходили, выкормили и поставили на ноги. Кабаниха сейчас весит до 45 килограмм и аппетит у нее отменный. Любит молоко, фрукты, овощи и желуди. Кормят Карантинку три раза в день, а живет она в отдельном от других животных вольере. Карантинка отличается покладистым характером, но при этом очень резвая и шумная. Старается держаться рядом с хозяевами и гуляет с ними по саду и двору, как верная собачка. Не очень любит посторонних и начинает вести себя беспокойно, когда кто-то приходит в гости. Содержать вне воли дикого кабана непросто, говорит Игорь Кварчелия, который нашел Карантинку в горах. Животное требует больше свободы и внимания, чем они могут ему дать. Поэтому Игорь подумывает отдать питомца в парк львов в селе Аацы, но с условием, что о ней там будут хорошо заботиться.

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