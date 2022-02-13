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https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/porosyache-schaste-karantinka-iz-sela-achandara-1037556853.html
Поросячье счастье: Карантинка из села Ачандара
Поросячье счастье: Карантинка из села Ачандара
Житель села Ачандара Гудаутского района Игорь Кварчелия подобрал в горах отбившуюся от стада двухмесячную самку кабана и принес ее домой. 13.02.2022, Sputnik Абхазия
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Семья Кварчелия из села Ачандара два года назад приютили настоящую самку кабана. Ее случайно нашли в горах и привезли домой. Дикую свинью назвали Карантинкой, ведь это произошло, когда началась пандемия коронавируса. Малышке было около двух месяцев, и весила она тогда не больше пары килограмм. Вероятно, она отбилась от стада и потерялась. Карантинку выходили, выкормили и поставили на ноги. Кабаниха сейчас весит до 45 килограмм и аппетит у нее отменный. Любит молоко, фрукты, овощи и желуди. Кормят Карантинку три раза в день, а живет она в отдельном от других животных вольере. Карантинка отличается покладистым характером, но при этом очень резвая и шумная. Старается держаться рядом с хозяевами и гуляет с ними по саду и двору, как верная собачка. Не очень любит посторонних и начинает вести себя беспокойно, когда кто-то приходит в гости. Содержать вне воли дикого кабана непросто, говорит Игорь Кварчелия, который нашел Карантинку в горах. Животное требует больше свободы и внимания, чем они могут ему дать. Поэтому Игорь подумывает отдать питомца в парк львов в селе Аацы, но с условием, что о ней там будут хорошо заботиться.
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мультимедиа, фото, фото , абхазия

Поросячье счастье: Карантинка из села Ачандара

17:35 13.02.2022 (обновлено: 18:32 13.02.2022)
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Житель села Ачандара Гудаутского района Игорь Кварчелия подобрал в горах отбившуюся от стада двухмесячную самку кабана и принес ее домой.
Семья Кварчелия из села Ачандара два года назад приютили настоящую самку кабана. Ее случайно нашли в горах и привезли домой.
Дикую свинью назвали Карантинкой, ведь это произошло, когда началась пандемия коронавируса.
Малышке было около двух месяцев, и весила она тогда не больше пары килограмм. Вероятно, она отбилась от стада и потерялась.
Карантинку выходили, выкормили и поставили на ноги. Кабаниха сейчас весит до 45 килограмм и аппетит у нее отменный. Любит молоко, фрукты, овощи и желуди. Кормят Карантинку три раза в день, а живет она в отдельном от других животных вольере.
Карантинка отличается покладистым характером, но при этом очень резвая и шумная. Старается держаться рядом с хозяевами и гуляет с ними по саду и двору, как верная собачка. Не очень любит посторонних и начинает вести себя беспокойно, когда кто-то приходит в гости. Содержать вне воли дикого кабана непросто, говорит Игорь Кварчелия, который нашел Карантинку в горах. Животное требует больше свободы и внимания, чем они могут ему дать. Поэтому Игорь подумывает отдать питомца в парк львов в селе Аацы, но с условием, что о ней там будут хорошо заботиться.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Ачандара два года назад поселилась самка кабана.

В селе Ачандара два года назад поселилась самка кабана. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Ачандара два года назад поселилась самка кабана.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ее назвали Карантинкой, так как она нашлась в период начала пандемии коронавируса.

Ее назвали Карантинкой, так как она нашлась в период начала пандемии коронавируса. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ее назвали Карантинкой, так как она нашлась в период начала пандемии коронавируса.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Карантинке было около двух месяцев, когда Игорь Кварчелия встретил ее по дороге домой из гор.

Карантинке было около двух месяцев, когда Игорь Кварчелия встретил ее по дороге домой из гор. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Карантинке было около двух месяцев, когда Игорь Кварчелия встретил ее по дороге домой из гор.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поросенок был напуган и истощен. Игорь решил его спасти от голодный смерти и забрал к себе домой.

Поросенок был напуган и истощен. Игорь решил его спасти от голодный смерти и забрал к себе домой. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поросенок был напуган и истощен. Игорь решил его спасти от голодный смерти и забрал к себе домой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За кабанихой ухаживает вся семья. Мама Игоря Фиала кормит Карантинку трижды в день.

За кабанихой ухаживает вся семья. Мама Игоря Фиала кормит Карантинку трижды в день. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

За кабанихой ухаживает вся семья. Мама Игоря Фиала кормит Карантинку трижды в день.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За два года Карантинка привыкла к людям и жизни вне дикой природы.

За два года Карантинка привыкла к людям и жизни вне дикой природы. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

За два года Карантинка привыкла к людям и жизни вне дикой природы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Карантинка любит фрукты, овощи, желуди и молоко. Доверяет людям и ест из их рук.

Карантинка любит фрукты, овощи, желуди и молоко. Доверяет людям и ест из их рук. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Карантинка любит фрукты, овощи, желуди и молоко. Доверяет людям и ест из их рук.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С домашними животными Карантинка тоже подружилась, но на ее еду не редко соблазняются собаки.

С домашними животными Карантинка тоже подружилась, но на ее еду не редко соблазняются собаки. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

С домашними животными Карантинка тоже подружилась, но на ее еду не редко соблазняются собаки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кабаниха сейчас весит около 45 килограмм и с каждым месяцем ее аппетиты растут.

Кабаниха сейчас весит около 45 килограмм и с каждым месяцем ее аппетиты растут. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кабаниха сейчас весит около 45 килограмм и с каждым месяцем ее аппетиты растут.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо дикой свиньи, семья Кварчелия содержит индюшек, куриц, уток и скотину.

Помимо дикой свиньи, семья Кварчелия содержит индюшек, куриц, уток и скотину. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо дикой свиньи, семья Кварчелия содержит индюшек, куриц, уток и скотину.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соседи Игоря Кварчелия иногда предлагают ему пустить Карантинку на мясо, но он категорически против этого.

Соседи Игоря Кварчелия иногда предлагают ему пустить Карантинку на мясо, но он категорически против этого. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соседи Игоря Кварчелия иногда предлагают ему пустить Карантинку на мясо, но он категорически против этого.

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