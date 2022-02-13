https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/pravda-tela-kak-rabotaet-intervalnoe-golodanie-1037535479.html

"Правда тела". Как работает интервальное голодание

"Правда тела". Как работает интервальное голодание

“Отдыхать” от еды 14, 16 или даже 20 (это уже экстремально!) часов. Это - основное правило интервального голодания. Как это работает, и что происходит с нами... 13.02.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Как работает интервальное голодание "Правда тела". Как работает интервальное голодание

Разбираемся, какой промежуток лучше выдерживать, кому это подходит, а для кого опасно. И почему правило “не есть за 2-3 часа до сна” действительно полезно для всех.Оптимальное время для "голодного" интервала - 8 часов на сон, к которым стоит прибавить 2-4 часа, считает врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова. Как работает интервальное голодание, и как не навредить себе?00:55 Интервальное питание: это как?01:56 Что происходит с нами, когда мы не едим03:07 Почему много есть после 18-ти часов (или за 2-3 часа до сна) вредно04:05 Что происходит с жиром ночью05:50 Нужно ли не есть вечером вообще, или можно стакан кефира и яблоко07:49 “20 часов не едим, и только 4 часа на еду - это нерационально”: взгляд врача09:15 “Интервальное питание для пациентов с заболеваниями ЖКТ не подходит”11:10 Где переходным момент между воздержанием от пищи и анорексией13:55 Хорошо ли организму, когда он не ест14:55 Сколько минимально организм должен отдыхать от едыСлушайте подкасты РИА Новости.

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