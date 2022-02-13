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Совместные артиллерийские учения России и Белоруссии
Совместные артиллерийские учения России и Белоруссии
На полигоне Осиповичский в Белоруссии прошли совместные артиллерийские учения российских и белорусских военных в составе сводных дивизионов. 13.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-13T16:10+0300
2022-02-13T16:10+0300
2022-02-13T16:10+0300
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На полигоне Осиповичский в Белоруссии прошли совместные артиллерийские учения российских и белорусских военных в составе сводных дивизионов. Во время учений солдаты отрабатывали задачи по смене огневых позиций и нанесению ударов по условному противнику. Решение о проведении совместных военных учений "Союзная решимость — 2022" было принято Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в конце прошлого года. Цель учений - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов для защиты интересов Союзного государства.Первый этап учений завершился 9 февраля. Второй продлится до 20 февраля.
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военные учения, россия, белоруссия, мультимедиа, видео, видео
Совместные артиллерийские учения России и Белоруссии
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На полигоне Осиповичский в Белоруссии прошли совместные артиллерийские учения российских и белорусских военных в составе сводных дивизионов.
Во время учений солдаты отрабатывали задачи по смене огневых позиций и нанесению ударов по условному противнику.
Решение о проведении совместных военных учений "Союзная решимость — 2022" было принято Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в конце прошлого года. Цель учений - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов для защиты интересов Союзного государства.
Первый этап учений завершился 9 февраля. Второй продлится до 20 февраля.