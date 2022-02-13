https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/sovmestnye-artilleriyskie-ucheniya-rossii-i-belorussii-1037567297.html

Совместные артиллерийские учения России и Белоруссии

Совместные артиллерийские учения России и Белоруссии

На полигоне Осиповичский в Белоруссии прошли совместные артиллерийские учения российских и белорусских военных в составе сводных дивизионов. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-13T16:10+0300

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2022-02-13T16:10+0300

военные учения

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На полигоне Осиповичский в Белоруссии прошли совместные артиллерийские учения российских и белорусских военных в составе сводных дивизионов. Во время учений солдаты отрабатывали задачи по смене огневых позиций и нанесению ударов по условному противнику. Решение о проведении совместных военных учений "Союзная решимость — 2022" было принято Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в конце прошлого года. Цель учений - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов для защиты интересов Союзного государства.Первый этап учений завершился 9 февраля. Второй продлится до 20 февраля.

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военные учения, россия, белоруссия, мультимедиа, видео, видео