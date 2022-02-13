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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении у границы с Грузией
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении у границы с Грузией
Сильный подземный толчок почувствовали жители столицы Южной Осетии. 13.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-13T21:53+0300
2022-02-13T21:53+0300
2022-02-13T21:53+0300
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении близ границы с Грузией, сообщает Геологическая служба США (USGS).Эпицентр располагался в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине 10 километров.Подземные толчки ощущались во всех районах Еревана, а также в Гюмри и Ванадзоре, пишет Sputnik Армения.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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армения, грузия, землетрясение, в мире
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении у границы с Грузией
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Сильный подземный толчок почувствовали жители столицы Южной Осетии.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении близ границы с Грузией, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 21:25 по московскому времени.
Эпицентр располагался в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Подземные толчки ощущались во всех районах Еревана, а также в Гюмри и Ванадзоре, пишет
Sputnik Армения.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.