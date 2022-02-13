https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/zemletryasenie-magnitudoy-54-proizoshlo-v-armenii-u-granitsy-s-gruziey-1037570960.html

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении у границы с Грузией

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении у границы с Грузией

Сильный подземный толчок почувствовали жители столицы Южной Осетии. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

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армения

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении близ границы с Грузией, сообщает Геологическая служба США (USGS).Эпицентр располагался в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине 10 километров.Подземные толчки ощущались во всех районах Еревана, а также в Гюмри и Ванадзоре, пишет Sputnik Армения.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

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армения, грузия, землетрясение, в мире