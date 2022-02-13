https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/zorkost-dushi-put-i-tvorchestvo-narodnogo-poeta-rushbeya-smyr-1037559912.html

Зоркость души: путь и творчество Народного поэта Рушбея Смыр

Зоркость души: путь и творчество Народного поэта Рушбея Смыр

Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, член Ассоциации писателей республики Рушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-13T09:35+0300

2022-02-13T09:35+0300

2022-02-13T09:35+0300

в абхазии

поэт

культура

абхазия

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Будущий классик абхазской литературы Рушбей Смыр начал писать стихи, когда еще учился в средней школе села Приморское. О том, что способствовало выбору творческого пути и о том, какой след он оставил в национальной литературе, в материале Sputnik Абхазия.SputnikПроблемы со зрениемРушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года в селе Аацы Гудаутского района. Учился он в школе соседнего села Приморское, где с ним и произошло несчастье, которое определило его дальнейшую судьбу и существенно повлияло на развитие национальной литературы.Вспоминая этот эпизод, в интервью Sputnik он говорил, что получил травму глаза, когда играл со сверстником в школе. Травма оказалась настолько серьезной, что была опасность того, что Рушбей Смыр потеряет зрение. Чтобы этого не случилось, родители повезли его в Одессу, лечился он в знаменитой Филатовской клинике. Зрение спасти удалось, но поэт до конца жизни (Рушбей Смыр скончался 29 июля 2019 года – ред.) плохо видел. Именно из-за проблем со зрением Смыр стал часто пропускать школьные занятия, проводил много времени дома. В это время ему было 13 лет, тогда он и начал писать стихи.Это обстоятельство определило дальнейшую творческую судьбу юного поэта. Впоследствии он в очках смог читать книги. Стихи Рушбея изредка печатались в газете "Бзыбь".Учеба и первый сборникПроблемы со зрением преследовали Рушбея Смыр всегда, именно из-за того что ему было тяжело читать, он выбрал профессию, связанную больше с практической деятельностью, окончил Сухумское профессионально- техническое училище, получив специальность токаря.В 1972 году поэт все-таки решает заняться тем, что было по душе, и поступает на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, но из-за проблем со зрением ему пришлось оставить учебу на втором курсе.Затем он пять лет, с 1970 по 1975 годы, работал библиотекарем турбазы "Псырцха" в Новом Афоне. В 1985–1987 годы учился на двухгодичных высших литературных курсах при Литературном институте имени А. М. Горького в Москве.При этом он не отодвигал творческую деятельность в сторону, регулярно писал стихи, с 1968 года его произведения стали печататься в журнале "Алашара", "Аҟәа-Сухум", газете "Аԥсны ҟаԥшь"."Рушбей Смыр внес в абхазскую поэзию новое звучание, свое мировоззрение, философию. Его творчество – продолжение абхазской традиционной поэзии, таких авторов, как Дмитрий Гулиа, Иуа Когония, Баграт Шинкуба - представителей абхазской классической литературы", - писал Руслан Капба.О чем писал поэтТворческий путь Рушбея Смыр, его поэзия от начала до конца пропитаны национальным духом, считает народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.Рушбей Смыр – один из представителей поэтов, использующий классическую форму написания произведений. Основой его произведений стали национальный фольклор и творчество абхазских поэтов. Судьба литературных героев произведений Рушбея Смыр неразрывно связана с судьбой родины и народа."Я считаю, что нам очень повезло, что мы вживую могли слышать будущего Народного поэта. У Рушбея были, что называется, именно от земли - и поэзия, и стилистика его, и его темперамент, и патриотичность. И, наверное, это звание никому из современных поэтов так не подходит и не подходило бы, как это подошло Рушбею Смыр", - уверен поэт-переводчик Денис Чачхалия.Тема человека и родины, героической борьбы за свободу родины раскрывается и в произведениях об Отечественной войне 1992–1993 годов, "Положив родного отца...", "Зосим Абыджба", "Другого героя..."."К счастью, в нашей литературе есть имена, которые своим творчеством держат нашу литературу на высоком уровне. Я хочу, чтобы и в дальнейшем у нас появлялись такие выдающиеся поэты, которые смогут еще больше развить национальную литературу", - отмечала поэт Гунда Квициния.Поэт был занят не только творчеством, но и вовлечен и в национально-освободительную борьбу абхазского народа.Рушбей Смыр - автор многих сборников, в том числе: "Стрела" (1979), "Мои горы" (1981), "Кукушки перекликаются" (1988), "Быстрые мои кони" (1990), "Рада гуша" (1994), "Голос" (2005), "Мой посох" (2015) и др. На многие стихи автора написаны песни. В начале XX века, Рушбей Смыр проявил себя как прозаик. В 2002, в первом номере журнала "Алашара" был опубликован его рассказ "Кубча".О поэме "Семра"В 2016 году вышла поэма Рушбея Смыр "Семра" (историческая поэма о трагических событиях XIX века на Кавказе, приведших к исчезновению целого народа – убыхов – ред.). В книге произведение напечатано на трех языках – абхазском, турецком и русском.Героиня поэмы Семра — это не вымышленный персонаж автора, а реальная убыхская девушка, предки которой вынуждены были покинуть свою родину. С прототипом главной героини поэмы Семрой автор познакомился во время его пребывания в Турции, она была его переводчиком. Глубокие раздумья о судьбе народа, утратившего свою родину и язык, вылились в написание поэмы.На основе этой поэмы в Абхазском драматическом театре поставили спектакль, который успешно проходит как в республике, так и за его пределами. Впервые показ спектакля состоялся 12 марта 2015 года, в 65-летний юбилей автора (еще до выхода книги – ред.).Из высказываний поэтаПомимо активной творческой работы, Рушбей Смыр уделял немалое внимание общественной жизни в республике, высказывался по поводу политических процессов в стране."Нас, абхазов, мало, в республике рождается немного детей, при этом у нас слишком красивая страна. Все наши беды всегда исходили из того, что Абхазия очень красивая, мы сохранили эту красоту с оружием в руках, когда это было нужно. Сейчас нужно сохранить эту красоту умом", - отмечал Рушбей Смыр.Говоря о развитии национальной литературы, он отмечал, что хотелось бы чтобы ее уровень был выше.При этом Рушбей Смыр радовался тому, что среди молодежи есть поэты и писатели, которых приятно читать."Есть ребята, которыми я горжусь, у них есть талант. Тот путь, который они выбрали, очень сложный, литература устроена таким образом, что если остановиться, то она (литература – ред.) оставит тебя и уйдет дальше. Поэтому очень важно много читать, к тому же нужно познавать мир, не сидеть на одном месте, надо ходить в горы, по лесам, невозможно писать произведения сидя в городе. Я хочу, чтобы молодежь писала стихи, сидя на берегу горной реки, чтобы они встречали рассвет вместе на природе, посещали ущелья и другие живописные места", - отмечал Рушбей Смыр.В целом, он с оптимизмом смотрел на будущее абхазской национальной литературы, так как в ней появляются новые имена.Рушбей Смыр - поэт-лирик, кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени, Народный поэт Абхазии, член Союза писателей СССР, Заслуженный деятель культуры Республики Адыгея. Рушбей Смыр ушел из жизни 29 июля 2019 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190730/Chachkhaliya-o-Rushbee-Smyr-ego-poeziya-iz-glubiny-narodnoy-1028065332.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190801/Narodnyy-pamyati-Rushbeya-Smyr-1028082470.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180321/prozoj-o-poezii-svobodnye-stixi-i-muzyka-dushi-1023463515.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190801/Pamyati-poeta-aktery-i-zhurnalisty-chitayut-stikhotvorenie-Rushbeya-Smyr-1028082458.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160213/1017182007.html

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поэт, культура, абхазия