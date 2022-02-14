https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/bolshaya-chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-16-fevralya-1037577420.html
Большая часть Сухума останется без воды в среду 16 февраля
Большая часть Сухума останется без воды в среду 16 февраля
Старый стальной напорный водовод в центре Сухума будут переключать на новую трубу, в связи с чем подачу воды приостановят на сутки. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T12:10+0300
2022-02-14T12:10+0300
2022-02-14T12:25+0300
в абхазии
сухум
новости
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102441/05/1024410558_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_854ee16ec80af24fddf08a09500da588.jpg
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Значительная часть Сухума останется без воды в среду, 16 февраля, следует из сообщения столичного "Водоканала".Подача питьевой воды будет прекращена в Новом районе, Старом поселке, на улицах Эшба и Адыгейская, в районе ВИЭМа и в центре города с 00:00 до 24:00 16 февраля.Воды не будет в связи с переключением старого стального напорного водовода диаметром 300 миллиметров, проложенного от улицы Дбар до улицы Айдгылара, на полиэтиленовую трубу диаметром 315 миллиметров.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102441/05/1024410558_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4d9449bf0eeef3e7687131a0bb45bdf0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, новости, водоснабжение
Большая часть Сухума останется без воды в среду 16 февраля
12:10 14.02.2022 (обновлено: 12:25 14.02.2022) Подписаться на
Старый стальной напорный водовод в центре Сухума будут переключать на новую трубу, в связи с чем подачу воды приостановят на сутки.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Значительная часть Сухума останется без воды в среду, 16 февраля, следует из сообщения столичного "Водоканала".
Подача питьевой воды будет прекращена в Новом районе, Старом поселке, на улицах Эшба и Адыгейская, в районе ВИЭМа и в центре города с 00:00 до 24:00 16 февраля.
Воды не будет в связи с переключением старого стального напорного водовода диаметром 300 миллиметров, проложенного от улицы Дбар до улицы Айдгылара, на полиэтиленовую трубу диаметром 315 миллиметров.