https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/bolshaya-chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-16-fevralya-1037577420.html

Большая часть Сухума останется без воды в среду 16 февраля

Большая часть Сухума останется без воды в среду 16 февраля

Старый стальной напорный водовод в центре Сухума будут переключать на новую трубу, в связи с чем подачу воды приостановят на сутки. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Значительная часть Сухума останется без воды в среду, 16 февраля, следует из сообщения столичного "Водоканала".Подача питьевой воды будет прекращена в Новом районе, Старом поселке, на улицах Эшба и Адыгейская, в районе ВИЭМа и в центре города с 00:00 до 24:00 16 февраля.Воды не будет в связи с переключением старого стального напорного водовода диаметром 300 миллиметров, проложенного от улицы Дбар до улицы Айдгылара, на полиэтиленовую трубу диаметром 315 миллиметров.

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сухум, новости, водоснабжение