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Гвазава о Центре "Будущее Абхазии" в посольстве в Москве: связующее звено для молодежи
Гвазава о Центре "Будущее Абхазии" в посольстве в Москве: связующее звено для молодежи
Запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" в Посольстве Абхазии в России. Подробности в интервью радио Sputnik сообщил координатор Центра... 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T15:55+0300
2022-02-14T15:55+0300
2022-02-14T16:10+0300
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Центр на конкурсной основе будет содействовать абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра будет работать параллельно с ресурсами Россотрудничества.По словам координатора Центра Эдгара Гвазава, отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе. Резюме можно отправить, заполнив специальную анкету на сайте Посольства или МИД и указав сферу, в которой претендент хочет повысить квалификацию.Прошедших первый этап пригласят на собеседование с сотрудниками Дипмиссии Абхазии в России."Деятельность Центра является логическим продолжением работы, которая проводилась платформой "Будущее Абхазии" в республике. Центр должен стать связующим звеном для наших молодых и талантливых соотечественников, проживающих в России", – рассказал Гвазава. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Гвазава о Центре "Будущее Абхазии" в посольстве в Москве: связующее звено для молодежи
15:55 14.02.2022 (обновлено: 16:10 14.02.2022) Подписаться на
Запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" в Посольстве Абхазии в России. Подробности в интервью радио Sputnik сообщил координатор Центра Эдгар Гвазава.
Центр на конкурсной основе будет содействовать абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра будет работать параллельно с ресурсами Россотрудничества.
По словам координатора Центра Эдгара Гвазава, отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе. Резюме можно отправить, заполнив специальную анкету
на сайте Посольства или МИД и указав сферу, в которой претендент хочет повысить квалификацию.
Прошедших первый этап пригласят на собеседование с сотрудниками Дипмиссии Абхазии в России.
"Деятельность Центра является логическим продолжением работы, которая проводилась платформой "Будущее Абхазии" в республике. Центр должен стать связующим звеном для наших молодых и талантливых соотечественников, проживающих в России", – рассказал Гвазава.
Подробности слушайте в аудиофайле.