https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/gvazava-o-tsentre-buduschee-abkhazii-v-posolstve-v-rossii-svyazuyuschee-zveno-dlya-molodezhi--1037580078.html

Гвазава о Центре "Будущее Абхазии" в посольстве в Москве: связующее звено для молодежи

Гвазава о Центре "Будущее Абхазии" в посольстве в Москве: связующее звено для молодежи

Запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" в Посольстве Абхазии в России. Подробности в интервью радио Sputnik сообщил координатор Центра... 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T15:55+0300

2022-02-14T15:55+0300

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Гвазава Гвазава

Центр на конкурсной основе будет содействовать абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра будет работать параллельно с ресурсами Россотрудничества.По словам координатора Центра Эдгара Гвазава, отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе. Резюме можно отправить, заполнив специальную анкету на сайте Посольства или МИД и указав сферу, в которой претендент хочет повысить квалификацию.Прошедших первый этап пригласят на собеседование с сотрудниками Дипмиссии Абхазии в России."Деятельность Центра является логическим продолжением работы, которая проводилась платформой "Будущее Абхазии" в республике. Центр должен стать связующим звеном для наших молодых и талантливых соотечественников, проживающих в России", – рассказал Гвазава. Подробности слушайте в аудиофайле.

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