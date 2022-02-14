https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/kak-vydvoryali-amerikanskuyu-podlodku-s-territorialnykh-vod-rossii-1037588802.html

Как выдворяли американскую подлодку с территориальных вод России

Как выдворяли американскую подлодку с территориальных вод России

Владимир Путин и Сергей Шойгу на встрече в Москве обсудили провокационную ситуацию с подводной лодкой США у курильского острова Уруп. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

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Инцидент произошел 12 февраля. Российские военные обнаружили в территориальных водах России американскую подлодку типа "Вирджиния". Экипаж подлодки проигнорировал требование российской стороны всплыть, после чего фрегат "Маршал Шапошников" был вынужден применить "соответствующие средства", чтобы отогнать подводную лодку. В ходе встречи министр обороны также доложил российскому президенту о ходе совместных военных российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022", которые будут проходить на территории Беларуси до 20 февраля.

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в мире, видео, мультимедиа, учения, подлодки, видео