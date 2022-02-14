https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/khagba-o-forume-po-tselyam-ustoychivogo-razvitiya-oon-v-abkhazii-nuzhen-chtoby-nas-ne-zabyli--1037564315.html

Хагба о форуме по целям устойчивого развития ООН в Абхазии: нужен, чтобы нас не забыли

Хагба о форуме по целям устойчивого развития ООН в Абхазии: нужен, чтобы нас не забыли

В эфире радио Sputnik политолог Беслан Хагба прокомментировал инициативу МИД Абхазии о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации... 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T10:29+0300

2022-02-14T10:29+0300

2022-02-14T10:50+0300

радио

подкасты

оон

абхазия

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0d/1037563932_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b0f27524b5d179b3f41640cb7403bec8.jpg

Хагба Хагба

МИД Абхазии выступил с инициативой предоставить республике статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Соответствующее обращение на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на встрече с первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым в Москве. Форум по целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии весной. Его проведение было согласовано на встрече Ардзинба с Борисовым. Своим мнением о значимости подобных форумов и о необходимости подобных шагов со стороны Абхазии и их перспективах, поделился политолог Беслан Хагба. "Проведение подобных мероприятий – это обращение, прежде всего, к тем странам, которые не состоят в ООН. Это хорошее мероприятие, но я не думаю, что какие-то международные последствия в плане широкого признания Абхазия получит после этого. Это будет иметь символическое значение", – считает Хагба. Такие мероприятия необходимы миру в плане предотвращения и содействия предотвращению конфликтов."Такие мероприятия нужны еще и для того, чтобы нас не забыли. Это очень важно! Что мы не просто ради забавы говорим о суверенитете государства. А для этого необходимо регулярно заявлять о себе на международной арене, где у нас это будет получаться. Учитывая ограниченность Абхазии в плане признания, такие препятствия будут. Но при содействии России, некоторые подвижки пойдут в ближайшие годы. Но что касается крупных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, вряд ли такое случится, потому что Абхазия и Южная Осетия в повестке дня не стоят. Сейчас проблема мира решается в Украине, вокруг взаимоотношений НАТО и России. Абхазия и Южная Осетия если не на обочине, то где-то на стороне. Мне это даже нравится, потому что это говорит о том, что какая-то стабильность у нас установится", – отметил политолог.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, оон, абхазия, мид абхазии, аудио