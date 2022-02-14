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Школы и детсады Галского и Очамчырского районов продлили карантин на неделю
Школы и детсады Галского и Очамчырского районов продлили карантин на неделю
Школы и детские сады в восточной части Абхазии ранее были закрыты на карантин с 9 по 14 февраля. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T11:40+0300
2022-02-14T11:40+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Карантин в школах и детсадах Галского и Очамчырского районов продлен до 18 февраля включительно, сообщили Sputnik главы районов.По словам исполняющего обязанности главы администрации Очамчырского района Артемона Габелая эпидситуация в районе остается сложной, в больницу обращается много людей, поэтому было принято решение продлить карантин в общеобразовательных учреждениях еще на одну неделю.Ранее по решению администраций районов из-за сложной эпидемиологической обстановки детсады и школы были закрыты с 9 по 14 февраля.В пятницу глава администрации Сухумского района Алхас Читанава подписал распоряжение о продлении ограничительных мер в средних общеобразовательных учреждениях до 21 февраля.До 21 февраля продлили карантин и в школах и детсадах Гагрского, Гудаутского районов и Сухума.Школы и детские сады Абхазии остаются закрытыми с конца января.
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школы, образование, карантин, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия
Школы и детсады Галского и Очамчырского районов продлили карантин на неделю
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Школы и детские сады в восточной части Абхазии ранее были закрыты на карантин с 9 по 14 февраля.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Карантин в школах и детсадах Галского и Очамчырского районов продлен до 18 февраля включительно, сообщили Sputnik главы районов.
По словам исполняющего обязанности главы администрации Очамчырского района Артемона Габелая эпидситуация в районе остается сложной, в больницу обращается много людей, поэтому было принято решение продлить карантин в общеобразовательных учреждениях еще на одну неделю.
Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал, что за неделю коронавирусом заразились еще 11 педагогов школ, в связи с чем и был продлен карантин.
Ранее по решению администраций районов из-за сложной эпидемиологической обстановки детсады и школы были закрыты с 9 по 14 февраля.
В пятницу глава администрации Сухумского района Алхас Читанава подписал распоряжение о продлении ограничительных мер в средних общеобразовательных учреждениях до 21 февраля.
До 21 февраля продлили карантин и в школах и детсадах Гагрского, Гудаутского районов и Сухума.
Школы и детские сады Абхазии остаются закрытыми с конца января.