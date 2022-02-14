https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/takie-obstoyatelstva-frolov-o-gidroenergeticheskom-potentsiale-abkhazii--1037577562.html

Такие обстоятельства: Фролов о гидроэнергетическом потенциале Абхазии

Такие обстоятельства: Фролов о гидроэнергетическом потенциале Абхазии

О гидроэнергетическом потенциале Абхазии, о возможностях по восстановлению малых ГЭС и экономическом эффекте от этого, в эфире радио Sputnik своим мнением... 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T13:05+0300

2022-02-14T13:05+0300

2022-02-14T13:05+0300

радио

подкасты энергетика

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037577535_0:271:931:794_1920x0_80_0_0_979f501c133cf41040c8773beba9c052.jpg

Такие обстоятельства: Фролов о гидроэнергетическом потенциале Абхазии Такие обстоятельства: Фролов о гидроэнергетическом потенциале Абхазии

Исходя из природных ресурсов Абхазии, реализовывать проект в области малой гидроэнергетики не просто имеет смысл, это даже необходимо, сказал Фролов в интервью радио Sputnik."Малые гидроэлектростанции для Абхазии являются более чем интересным вариантом. В пользу говорят высокий уровень осадков и большой перепад высот при течении рек, что увеличивает энергетический потенциал даже небольших водных артерий. В этой связи строительство малых ГЭС – интересное решение, другое дело, исключительно заниматься строительством этого вида генерации мало. Необходимо развивать электрические сети, необходимо решать проблемы, связанные с избыточным потреблением, и, помимо этого, необходимо понимать, для каких потребителей будет развиваться гидроэнергетика. У малой энергетики есть большой плюс, связанный с ее зеленным статусом", – сказал Фролов.Собеседник Sputnik сказал, что подобные проекты могут реализовываться в рамках частной инициативы, для решения конкретных задач по снабжению электроэнергией."Просто построить гидроэлектростанцию мало. Необходимо для начала проработать два документа. Во-первых, развитие электроэнергетического комплекса республики, который будет включать анализ состояния электрических сетей, генерирующих мощностей, а также существующей и потенциальной потребности в электроэнергии и потом уже подсчитывать, а сколько и чего нужно строить. Во-вторых, надо проработать состояние гидроресурсов, и эти документы должны быть синхронизированы", – отметил Фролов.Фролов также рассказал, от чего будет зависеть экономическая эффективность и как погодные условия могут повлиять на это.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты энергетика, проблемы энергетической отрасли в абхазии, аудио