https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/vrach-rasskazal-kak-perenositsya-popadanie-v-organizm-srazu-dvukh-shtammov-koronavirusa-1037583717.html

Врач рассказал, как переносится попадание в организм сразу двух штаммов коронавируса

Врач рассказал, как переносится попадание в организм сразу двух штаммов коронавируса

Как рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский, между различными штаммами коронавируса большого... 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T16:45+0300

2022-02-14T16:45+0300

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Серебрянский Серебрянский

"Присутствие дельта-штамма не исключает попадание в организм другого штамма вируса, поэтому течение болезни может быть осложненным, как и постковидные синдромы. Успокаиваться тем, что "омикрон" протекает легче, не стоит, так как к нему могут присоединиться и другие штаммы коронавируса", – рассказал Юрий Евстафьевич.Серебрянский отметил, что у привитых людей чаще всего омикрон-штамм протекает легче.

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