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Врач рассказал, как переносится попадание в организм сразу двух штаммов коронавируса
Врач рассказал, как переносится попадание в организм сразу двух штаммов коронавируса
Как рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский, между различными штаммами коронавируса большого... 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T16:45+0300
2022-02-14T16:45+0300
2022-02-14T17:32+0300
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"Присутствие дельта-штамма не исключает попадание в организм другого штамма вируса, поэтому течение болезни может быть осложненным, как и постковидные синдромы. Успокаиваться тем, что "омикрон" протекает легче, не стоит, так как к нему могут присоединиться и другие штаммы коронавируса", – рассказал Юрий Евстафьевич.Серебрянский отметил, что у привитых людей чаще всего омикрон-штамм протекает легче.
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Врач рассказал, как переносится попадание в организм сразу двух штаммов коронавируса
16:45 14.02.2022 (обновлено: 17:32 14.02.2022) Подписаться на
Как рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский, между различными штаммами коронавируса большого антагонизма нет. Если с вирусом гриппа сходства нет, то генетически штаммы коронавируса между собой весьма похожи.
"Присутствие дельта-штамма не исключает попадание в организм другого штамма вируса, поэтому течение болезни может быть осложненным, как и постковидные синдромы. Успокаиваться тем, что "омикрон" протекает легче, не стоит, так как к нему могут присоединиться и другие штаммы коронавируса", – рассказал Юрий Евстафьевич.
Серебрянский отметил, что у привитых людей чаще всего омикрон-штамм протекает легче.