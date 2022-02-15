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Ахуба о своей кукле в топ журнала Daily Doll News: это возможность быть лучше

Ахуба о своей кукле в топ журнала Daily Doll News: это возможность быть лучше

Мастер авторских кукол Асида Ахуба в интервью радио Sputnik рассказала, как ей удается популяризировать Абхазию на международном уровне. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T10:50+0300

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Ахуба Ахуба

Работа мастера авторских кукол Асиды Ахуба "Смотри сердцем" попала в список ста лучших работ профессионального журнала для кукольных мастеров Daily Doll News за 2021 год."Это единственный международный журнал, который освещает самые последние новости в мире искусства создания кукол. Для меня, конечно, это была приятная неожиданность, несмотря на то, что сама подавала заявку в нашей закрытой группе Союза художников России.Появление работы в престижном журнале – приятное событие, так как в нее попадают люди, которые на протяжении многих лет трудятся в деле создания кукол, подчеркнула Асида Ахуба."Мне приятен сам факт, что в этот топ попадали только самые популярные, самые лучшие кукольники мира, которые много лет трудятся во благо искусства, и у них огромный потенциал, огромные возможности. Быть наряду с ними в этой подборке для меня большая честь, огромная ответственность. Я понимаю, что я должна идти вперед, ставить себе новые задачи. Это возможность быть лучше", – отметила Асида Ахуба.

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