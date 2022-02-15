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Ахуба о своей кукле в топ журнала Daily Doll News: это возможность быть лучше
Ахуба о своей кукле в топ журнала Daily Doll News: это возможность быть лучше
Мастер авторских кукол Асида Ахуба в интервью радио Sputnik рассказала, как ей удается популяризировать Абхазию на международном уровне. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T10:50+0300
2022-02-15T10:50+0300
2022-02-15T11:45+0300
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Работа мастера авторских кукол Асиды Ахуба "Смотри сердцем" попала в список ста лучших работ профессионального журнала для кукольных мастеров Daily Doll News за 2021 год."Это единственный международный журнал, который освещает самые последние новости в мире искусства создания кукол. Для меня, конечно, это была приятная неожиданность, несмотря на то, что сама подавала заявку в нашей закрытой группе Союза художников России.Появление работы в престижном журнале – приятное событие, так как в нее попадают люди, которые на протяжении многих лет трудятся в деле создания кукол, подчеркнула Асида Ахуба."Мне приятен сам факт, что в этот топ попадали только самые популярные, самые лучшие кукольники мира, которые много лет трудятся во благо искусства, и у них огромный потенциал, огромные возможности. Быть наряду с ними в этой подборке для меня большая честь, огромная ответственность. Я понимаю, что я должна идти вперед, ставить себе новые задачи. Это возможность быть лучше", – отметила Асида Ахуба.
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Ахуба о своей кукле в топ журнала Daily Doll News: это возможность быть лучше
10:50 15.02.2022 (обновлено: 11:45 15.02.2022) Подписаться на
Мастер авторских кукол Асида Ахуба в интервью радио Sputnik рассказала, как ей удается популяризировать Абхазию на международном уровне.
Работа мастера авторских кукол Асиды Ахуба "Смотри сердцем" попала в список ста лучших работ профессионального журнала для кукольных мастеров Daily Doll News за 2021 год.
"Это единственный международный журнал, который освещает самые последние новости в мире искусства создания кукол. Для меня, конечно, это была приятная неожиданность, несмотря на то, что сама подавала заявку в нашей закрытой группе Союза художников России.
Появление работы в престижном журнале – приятное событие, так как в нее попадают люди, которые на протяжении многих лет трудятся в деле создания кукол, подчеркнула Асида Ахуба.
"Мне приятен сам факт, что в этот топ попадали только самые популярные, самые лучшие кукольники мира, которые много лет трудятся во благо искусства, и у них огромный потенциал, огромные возможности. Быть наряду с ними в этой подборке для меня большая честь, огромная ответственность. Я понимаю, что я должна идти вперед, ставить себе новые задачи. Это возможность быть лучше", – отметила Асида Ахуба.