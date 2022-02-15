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Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца зимы

Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца зимы

Главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба рассказала о прогнозе погоды в Абхазии до конца февраля. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T15:15+0300

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Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца зимы Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца зимы

Вторая половина февраля погода на территории Абхазии обещает быть относительно устойчивой с небольшим количеством дождливых дней, сообщила Ахба. "После 18-19 февраля возможен умеренный дождь, местами переходящий в сильный. В возвышенностях, предгорьях и горах возможен дождь со снегом и снег. Ночные температуры будут от 4 до 9 градусов тепла, но может опуститься температура и до 2-3 градусов. Днем средняя температура будет от +7 до +12 градусов, в отдельные дни от +13 до +15 градусов", – сообщила Лариса Ахба.

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