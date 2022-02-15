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Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца зимы
Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца зимы
Главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба рассказала о прогнозе погоды в Абхазии до конца февраля. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T15:15+0300
2022-02-15T15:15+0300
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Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца зимы
Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца зимы
Вторая половина февраля погода на территории Абхазии обещает быть относительно устойчивой с небольшим количеством дождливых дней, сообщила Ахба. "После 18-19 февраля возможен умеренный дождь, местами переходящий в сильный. В возвышенностях, предгорьях и горах возможен дождь со снегом и снег. Ночные температуры будут от 4 до 9 градусов тепла, но может опуститься температура и до 2-3 градусов. Днем средняя температура будет от +7 до +12 градусов, в отдельные дни от +13 до +15 градусов", – сообщила Лариса Ахба.
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Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца зимы
15:15 15.02.2022 (обновлено: 15:39 15.02.2022) Подписаться на
Главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба рассказала о прогнозе погоды в Абхазии до конца февраля.
Вторая половина февраля погода на территории Абхазии обещает быть относительно устойчивой с небольшим количеством дождливых дней, сообщила Ахба.
"После 18-19 февраля возможен умеренный дождь, местами переходящий в сильный. В возвышенностях, предгорьях и горах возможен дождь со снегом и снег. Ночные температуры будут от 4 до 9 градусов тепла, но может опуститься температура и до 2-3 градусов. Днем средняя температура будет от +7 до +12 градусов, в отдельные дни от +13 до +15 градусов", – сообщила Лариса Ахба.