https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/bzhaniya-pozdravil-glavu-abkhazskoy-tserkvi-vissariona-apliaa-s-yubileem-1037594832.html
Бжания поздравил главу Абхазской Церкви Виссариона Аплиаа с юбилеем
Бжания поздравил главу Абхазской Церкви Виссариона Аплиаа с юбилеем
Иерей Виссарион Аплиаа возглавляет Абхазскую Православную Церковь с 2009 года. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T12:18+0300
2022-02-15T12:18+0300
2022-02-15T14:45+0300
в абхазии
церковь
христианство
религия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0f/1033039573_390:334:3072:1843_1920x0_80_0_0_1f7901be58fc62958464ebab3e6b6f0e.jpg
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Абхазской Православной Церкви Виссариона Аплиаа с юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил поддержку отца Виссариона защитников Родины во время Отечественной войны и его деятельность по укреплению церкви в послевоенный период."Усилия, направленные на поднятие духа народа во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также на укрепление Абхазской Православной Церкви в послевоенный период, заслуживают самого глубокого уважения", – подчеркнул президент.Он пожелал иерею долгих лет жизни, Божьей помощи в служении, благополучия и мира.Иерей Виссарион Аплиаа возглавил Абхазскую Православную Церковь в 2009 году. Ранее, в 1997 году, собранием клира он был избран управляющим епархиальным советом Сухумо-Абхазской епархии.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0f/1033039573_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ee42a869867e77623be2eebe74270fa.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
церковь, христианство, религия, новости
Бжания поздравил главу Абхазской Церкви Виссариона Аплиаа с юбилеем
12:18 15.02.2022 (обновлено: 14:45 15.02.2022) Подписаться на
Иерей Виссарион Аплиаа возглавляет Абхазскую Православную Церковь с 2009 года.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Абхазской Православной Церкви Виссариона Аплиаа с юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства.
"Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной юбилейной даты – 75-летия со дня рождения. Решение посвятить свою жизнь служению Богу требует высокой духовности, самоотверженности. Своим внимательным отношением к людям, милосердием и неустанными молитвами Вы являете пример верности своему призванию и искренней любви к народу", – говорится в поздравлении президента.
Бжания отметил поддержку отца Виссариона защитников Родины во время Отечественной войны и его деятельность по укреплению церкви в послевоенный период.
"Усилия, направленные на поднятие духа народа во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также на укрепление Абхазской Православной Церкви в послевоенный период, заслуживают самого глубокого уважения", – подчеркнул президент.
Он пожелал иерею долгих лет жизни, Божьей помощи в служении, благополучия и мира.
Иерей Виссарион Аплиаа возглавил Абхазскую Православную Церковь в 2009 году. Ранее, в 1997 году, собранием клира он был избран управляющим епархиальным советом Сухумо-Абхазской епархии.