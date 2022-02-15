https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/bzhaniya-pozdravil-glavu-abkhazskoy-tserkvi-vissariona-apliaa-s-yubileem-1037594832.html

Бжания поздравил главу Абхазской Церкви Виссариона Аплиаа с юбилеем

Бжания поздравил главу Абхазской Церкви Виссариона Аплиаа с юбилеем

Иерей Виссарион Аплиаа возглавляет Абхазскую Православную Церковь с 2009 года. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T12:18+0300

2022-02-15T12:18+0300

2022-02-15T14:45+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Абхазской Православной Церкви Виссариона Аплиаа с юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил поддержку отца Виссариона защитников Родины во время Отечественной войны и его деятельность по укреплению церкви в послевоенный период."Усилия, направленные на поднятие духа народа во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также на укрепление Абхазской Православной Церкви в послевоенный период, заслуживают самого глубокого уважения", – подчеркнул президент.Он пожелал иерею долгих лет жизни, Божьей помощи в служении, благополучия и мира.Иерей Виссарион Аплиаа возглавил Абхазскую Православную Церковь в 2009 году. Ранее, в 1997 году, собранием клира он был избран управляющим епархиальным советом Сухумо-Абхазской епархии.

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