https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/elbakiev-o-polze-gazifikatsii-yuzhnoy-osetii-segodnya-net-problem-v-energetike--1037564909.html

Елбакиев о пользе газификации Южной Осетии: сегодня нет проблем в энергетике

Елбакиев о пользе газификации Южной Осетии: сегодня нет проблем в энергетике

В конце 2021 года Абхазия и Россия договорились о взаимодействии участников при разработке Генеральной схемы газификации республики. Как подобный проект был... 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T13:23+0300

2022-02-15T13:23+0300

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Елбакиев об опыте газификации Южной Осетии Елбакиев об опыте газификации Южной Осетии

В конце 2021 года Абхазия и Россия договорились о взаимодействии участников при разработке Генеральной схемы газификации республики. Как подобный проект был реализован в Южной Осетии, как российский газ позволил снять проблему энергообеспечения страны, можно ли использовать этот опыт Южной Осетии в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Южной Осетии Алан Елбакиев. Елбакиев напомнил, что проблема с энергообеспечением Южной Осетии началась после войны 1989-1992 годов. В Южной Осетии периодически возникали проблемы при подачи электроэнергии из Грузии, которые создавались искусственно. Тогда было принято решение провести электроснабжение с территории России. Этот проект был осуществлен к середине 90-х годов. "Но и этого было недостаточно. Ранее газ мы тоже получали из Грузии. Конечно, вся эта инфраструктура была разрушена во время Первой войны. И в начале 2000-х годов был осуществлен проект газификации Южной Осетии. Был построен газопровод через Главный Кавказский хребет - это уникальный проект, самый высокогорный проект газопровода. Фактически город, ближайшие населенные пункты сегодня газифицированы. Это снимает определенную нагрузку. Плюс в прошлом году ввели резервную линию электропередачи. И сегодня в Южной Осетии фактически нет проблемы с подачей электроэнергии", – отметил Елбакиев. Он уточнил, что электроэнергия в Южной Осетии не такая дешевая, как в Абхазии, цены примерно соответствуют российскому уровню. "Газ у нас получается дешевле. Раньше люди использовали дрова или электроэнергию, но теперь используют газ, это намного дешевле. Я это знаю по себе, по своему домохозяйству", – рассказал собеседник.Однако, как отметил Елбакиев, в Южной Осетии также, как и в Абхазии, существует проблема с собираемостью платежей за потребленные ресурсы. В среднем, собираемость платежей составляет 50-60 процентов. Однако, государство компенсирует это. "Государство взяло на себя установку всем домовладениям приборов учета. Проводятся рейды совместно с органами внутренних дел. Любые недочеты сразу устраняют, штрафуют население. Мероприятие по установке приборов учета способствовало повышению уровня взносов", – подчеркнул Алан Елбакиев. Кроме того, с установкой счетчиков население заметно стало экономить потребление. Газ в Южную Осетию пришел в 2009 году и, люди это почувствовали на себе, сама газификация стала дешевле, рассказал Алан Елбакиев. Около двух лет назад приобретение газового котла и оплата проведения газопровода в дом ему обошлась примерно в 60 тысяч рублей. При этом, работы были завершены в течение недели. Размышляя о газификации Абхазии, он выразил уверенность, что дочерние предприятия "Газпрома", имеющие большой опыт, смогут быстро провести все работы в республике, если будут выделены средства. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, газификация, в мире, аудио