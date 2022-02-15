https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/genprokuratura-zavershila-rassledovanie-po-delu-eks-glavy-abkhaztop-1037604659.html

Экс-глава "Абхазтоп" обвиняется в хищении более 140 миллионов рублей

Экс-глава "Абхазтоп" обвиняется в хищении более 140 миллионов рублей

Громкое дело о хищениях в крупном размере в отношении бывшего гендиретокра госкомпании было возбуждено в марте 2020 года. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T20:01+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора госкомпании "Абхазтоп" Беслана Авидзба, сообщается на сайте Генпрокуратуры.Авидзба обвиняется в совершении восьми эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества.Следствие установило, что хищения совершались путем списания горюче-смазочных материалов на имя Беслана Авидзба - более 55 миллионов рублей, путем списания на подставных лиц и умершее лицо - почти на 64 миллиона рублей. Сумма похищенных денежных средств, полученных от дебиторов компании, в счет оплаты долга за горюче-смазочные материалы составила более 13 миллионов рублей, хищения путем заключения фиктивных сделок были совершены на сумму 9, 5 миллиона рублей, и наконец, сумма обналиченных через кассу Компании денежных средств составила 3 миллиона 920 тысяч рублей.После того, как обвиняемый Авидзба ознакомится с материалами дела, орган предварительного следствия направит уголовное дело заместителю Генерального прокурора для утверждения обвинительного заключения.Уголовное дело о хищениях в крупном размере в отношении бывшего гендиретокра "Абхазтоп" Беслана Авидзба было возбуждено 12 марта 2020 года, тогда сумма ущерба оценивалась в чуть более 31 миллиона рублей.

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