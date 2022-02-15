https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/kamila-valieva-zanyala-pervoe-mesto-v-korotkoy-programme-na-olimpiade-v-pekine-1037602559.html

Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Несмотря на ошибку на акселе в три с половиной оборота, российская спортсменка достойно откатала программу, чем и заработала признание жюри. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T18:16+0300

2022-02-15T18:16+0300

2022-02-15T18:28+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе женского одиночного катания в рамках личного турнира на Зимних Олимпийских Играх в Пекине, пишет РИА Новости. Произвольная программа в этой дисциплине пройдет на 17 февраля. Пятнадцатилетняя Камила Валиева стала участницей громкого допинг-скандала, когда в ее декабрьской пробе было обнаружено запрещенное в профессиональном спорте вещество триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире. Но если она попадет в тройку лучших, то церемония награждения будет отложена, ее проведут только после окончания расследования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/ostanovit-kamilu-ostanovit-rossiyu-1037592937.html

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