https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/kamila-valieva-zanyala-pervoe-mesto-v-korotkoy-programme-na-olimpiade-v-pekine-1037602559.html
Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Несмотря на ошибку на акселе в три с половиной оборота, российская спортсменка достойно откатала программу, чем и заработала признание жюри. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T18:16+0300
2022-02-15T18:16+0300
2022-02-15T18:28+0300
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе женского одиночного катания в рамках личного турнира на Зимних Олимпийских Играх в Пекине, пишет РИА Новости. Произвольная программа в этой дисциплине пройдет на 17 февраля. Пятнадцатилетняя Камила Валиева стала участницей громкого допинг-скандала, когда в ее декабрьской пробе было обнаружено запрещенное в профессиональном спорте вещество триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире. Но если она попадет в тройку лучших, то церемония награждения будет отложена, ее проведут только после окончания расследования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/ostanovit-kamilu-ostanovit-rossiyu-1037592937.html
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олимпийские игры, фигуристы, спорт, новости
Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
18:16 15.02.2022 (обновлено: 18:28 15.02.2022) Подписаться на
Несмотря на ошибку на акселе в три с половиной оборота, российская спортсменка достойно откатала программу, чем и заработала признание жюри.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik.
Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе женского одиночного катания в рамках личного турнира на Зимних Олимпийских Играх в Пекине, пишет РИА Новости
.
За свое выступление Валиева заработала 82,16 балла. Второе место заняла Анна Щербакова (80,20), третье — японка Каори Сакамото (79,84). Еще одна российская спортсменка Александра Трусова (74,60) занимает четвертое место.
Произвольная программа в этой дисциплине пройдет на 17 февраля.
Пятнадцатилетняя Камила Валиева стала участницей громкого допинг-скандала, когда в ее декабрьской пробе было обнаружено запрещенное в профессиональном спорте вещество триметазидин.
Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире. Но если она попадет в тройку лучших, то церемония награждения будет отложена, ее проведут только после окончания расследования.