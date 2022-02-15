https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/novye-tarify-i-pribory-ucheta-kak-spasti-abkhazskuyu-energetiku-1037600638.html
Новые тарифы и приборы учета: как спасти абхазскую энергетику
Новые тарифы и приборы учета: как спасти абхазскую энергетику
Пресс-конференция начальника управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхаса Чанба состоялась в Sputnik Абхазия во вторник 15 февраля. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T19:00+0300
2022-02-15T19:00+0300
2022-02-15T19:02+0300
пресс-центр
проблемы энергетической отрасли в абхазии
черноморэнерго
мультимедиа
видео
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В начале пресс-конференции представитель "Черноморэнерго" Алхас Чанба рассказал, что в 2021 году по всей Абхазии было собрано 396 миллионов 340 тысяч рублей – что составило 41,7% от потребленной электроэнергии.По сравнению с 2020 годом наблюдается прирост потребления электроэнергии в стране – в 2021 году было потрачено более 400 миллионов киловатт-часов в сутки. Потери "Черноморэнерго" составляют порядка 500 миллионов рублей, проинформировал Чанба. Рассказывая о существующих тарифах за электроэнергию, Чанба отметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходов, которые несет "Черноморэнерго". При этом энергетик заметил, что благодаря современной системе учета, удастся решить большую часть проблем, связанных с собираемостью средств за потребленную электроэнергию. Говоря о борьбе с незаконным майнингом, Алхас Чанба подчеркнул, что у "Черноморэнерго" в этом плане скудные полномочия.Электроэнергетическая отрасль Абхазии испытывает большие проблемы в связи с повышенными нагрузками на сети и изношенностью инфраструктуры. Из-за дефицита энергии при ветхости электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, мультимедиа, видео, видео
Новые тарифы и приборы учета: как спасти абхазскую энергетику
19:00 15.02.2022 (обновлено: 19:02 15.02.2022) Подписаться на
Пресс-конференция начальника управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхаса Чанба состоялась в Sputnik Абхазия во вторник 15 февраля.
В начале пресс-конференции представитель "Черноморэнерго" Алхас Чанба рассказал, что в 2021 году по всей Абхазии было собрано 396 миллионов 340 тысяч рублей – что составило 41,7% от потребленной электроэнергии.
По сравнению с 2020 годом наблюдается прирост потребления электроэнергии в стране – в 2021 году было потрачено более 400 миллионов киловатт-часов в сутки. Потери "Черноморэнерго" составляют порядка 500 миллионов рублей, проинформировал Чанба.
Рассказывая о существующих тарифах за электроэнергию, Чанба отметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходов, которые несет "Черноморэнерго".
При этом энергетик заметил, что благодаря современной системе учета, удастся решить большую часть проблем, связанных с собираемостью средств за потребленную электроэнергию.
Говоря о борьбе с незаконным майнингом, Алхас Чанба подчеркнул, что у "Черноморэнерго" в этом плане скудные полномочия.
Электроэнергетическая отрасль Абхазии испытывает большие проблемы в связи с повышенными нагрузками на сети и изношенностью инфраструктуры. Из-за дефицита энергии при ветхости электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.