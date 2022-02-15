https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/pravilnye-maski-chto-luchshe-zaschischaet-ot-omikron-shtamma-1037591317.html

Правильные маски: что лучше защищает от омикрон-штамма

Правильные маски: что лучше защищает от омикрон-штамма

С появлением более заразного варианта коронавируса возник вопрос о том, насколько эффективны против него средства индивидуальной защиты. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T09:15+0300

2022-02-15T09:15+0300

2022-02-15T10:12+0300

аналитика

мировая пандемия коронавируса covid-19

маски

вирусы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/08/1031970932_0:199:2994:1883_1920x0_80_0_0_9e15c79428a6135de2e944a4c3eecb15.jpg

В то время как основным методом профилактики остается вакцинация, эксперты все чаще говорят о необходимости носить вместо масок респираторы. К примеру, в Австралии их сделали обязательными в общественных местах. В чем преимущество этих изделий и как с ними правильно обращаться — читайте в материале РИА Новости.Что лучше против "омикрона": маска или респираторУченые выяснили, что "омикрон" быстрее размножается в верхних дыхательных путях. Это, по разным данным, увеличивает вирусную нагрузку в десять и даже сто раз. Если взять одинаковое число вирусных частиц, то "омикрон" поражает в два раза больше клеток слизистой, чем "дельта". Достаточно ста его копий, чтобы вызвать болезнь. Для сравнения: критическая доза "дельты" – триста, уханьского штамма – пятьсот.Исследователи из Швейцарии, Японии и Колумбии сообщили, что с "омикроном" выросло число суперраспространителей – людей с аномально высокой вирусной нагрузкой в носоглотке, способных заразить десятки и сотни окружающих за раз. Когда доминировал уханьский штамм, на тысячу человек был один суперспредер, при "дельте" — один на тридцать, а сейчас – каждый двадцатый или даже десятый.Медицинские маски менее эффективны против "дельты" и "омикрона". Респираторы класса FFP2 предпочтительнее, но при долгом нахождении в зараженной среде даже они бессильны.Как указывает популяризатор медицины Алексей Водовозов, тканевые и обычные медицинские маски негерметично прилегают к лицу, подсасывают окружающий воздух. Кроме того, их нужно часто менять: десять-двенадцать раз в день. Респиратор лучше, полагает эксперт.За респираторы высказывается и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов."Омикрон" и другие штаммы не могут самостоятельно передвигаться, а по воздуху перемещаются только вместе с пылью или аэрозолем. Поскольку эти частицы гораздо крупнее вирусов, то и отфильтровать их проще."В респираторах есть высокоэффективный фильтрующий материал, работающий по принципу сита: то есть человек делает вдох, и все, что больше молекул воздуха, остается на внешней поверхности СИЗОД", — поясняет эксперт.Какие бывают респираторы"Респираторы подразделяют на три степени защиты: FFP1, FFP2, FFP3. Первые фильтруют крупные частицы пыли, например в строительстве, и против вирусов не подходят. FFP2 — более эффективные, FFP3 — самые надежные", — комментирует Юлия Пономарева, руководитель отдела по охране труда и экологии компании АВВ в России с офисом в ОЭЗ "Технополис Москва".Респираторы европейского производства с характеристиками FFP2 улавливают приблизительно 94 процента твердых частиц хлорида натрия (NaCl) и масляных капель. Американские аналоги N95 — до 95 процентов частиц размером 0,3 и более микрометра. Вот почему ВОЗ рекомендует медикам именно их.Считается, что респираторы с клапанами эффективно работают до двух часов, без — до восьми. Однако специалисты из Сеченовского университета вместе с коллегами из московского Центра гигиены и эпидемиологии не рекомендуют клапаны, поскольку загрязненный воздух выходит наружу при выдохе, а это может быть опасно для окружающих.Из чего сделаны респираторыРеспираторы делают из нетканых материалов — спанбонда и мелтблауна, которые получают путем экструзии из расплава полипропилена.Спанбонд более рыхлый, поэтому для улучшения фильтрующих свойств в него вкладывают слой мелтблауна толщиной 200-400 микрометров. Тонкие и плотно переплетенные волокна образуют структуру с 90-процентной проницаемостью, что позволяет свободно дышать. А электростатический заряд притягивает частицы пыли и аэрозоли.Ученые из США исследовали фильтрующую способность мелтблауна, экспериментируя с частицами хлорида натрия размером 72-20 нанометров, что сравнимо с вирусными. Выяснилось, что более плотные участки из волокон толщиной менее 1,8 микрометра задерживают загрязнения лучше всего. Вероятно, это связано с более сильным градиентом электрического поля, создаваемого на волокнах меньшего диаметра. Эти данные помогут усовершенствовать респираторы, считают авторы работы.Как правильно носить респираторы, можно ли их стирать"Респиратор лучше прилегает к лицу, чем маска, а значит, эффективнее защищает. Но надо подобрать правильный размер и надевать по инструкции (не "вверх ногами", носовая пластина согнута)", — подчеркивает Юлия Пономарева.Принцип действия этого средства индивидуальной защиты — электростатическая фильтрация, продолжает эксперт. С течением времени из-за увлажнения от дыхания эффективность снижается, нужен новый респиратор. "Стирать ни в коем случае нельзя", — уточняет Пономарева.Снижают эффективность также долгая эксплуатация, неправильное хранение, использование в условиях высоких температур и влажности, стерилизация путем опрыскивания антисептическим раствором.А вот многоразовые маски можно обрабатывать даже в домашних условиях. Для дезинфекции их нужно тщательно выстирать с мылом или другим моющим средством, затем обработать утюгом с функцией подачи пара или парогенератором.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201024/Zaschischaytes-kak-pravilno-vybrat-masku-vo-vremya-pandemii-COVID-19-1031141170.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201026/Luchshaya-maskirovka-kak-vybrat-meditsinskie-respiratory-1031170296.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210402/Belyaeva-o-roste-chisla-bolnykh-koronavirusom-vse-radostno-snyali-maski-1032141797.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аналитика, мировая пандемия коронавируса covid-19, маски, вирусы, общество