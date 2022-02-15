https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/tsik-opredelil-grafik-teledebatov-kandidatov-v-deputaty-po-okrugam-1037605003.html

ЦИК определил график теледебатов кандидатов в депутаты Парламента

ЦИК определил график теледебатов кандидатов в депутаты Парламента

Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T20:50+0300

2022-02-15T20:50+0300

2022-02-15T21:56+0300

в абхазии

цик абхазии

новости

выборы

народное собрание абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583465_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_43a6910f4c0e18f308e843a9799c1330.jpg

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии определила график теледебатов кандидатов в Народное Собрание на государственном канале.Кандидаты от каждого округа будут вступать в дебаты друг с другом в прямом эфире Абхазского телевидения. График был определен по жеребьевке, дебаты начнутся 17 февраля, завершатся 11 марта. Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии. Регистрация длится до 2 марта. Выборы пройдут 12 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цик абхазии, новости, выборы, народное собрание абхазии