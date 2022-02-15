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ЦИК определил график теледебатов кандидатов в депутаты Парламента
ЦИК определил график теледебатов кандидатов в депутаты Парламента
Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T20:50+0300
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии определила график теледебатов кандидатов в Народное Собрание на государственном канале.Кандидаты от каждого округа будут вступать в дебаты друг с другом в прямом эфире Абхазского телевидения. График был определен по жеребьевке, дебаты начнутся 17 февраля, завершатся 11 марта. Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии. Регистрация длится до 2 марта. Выборы пройдут 12 марта.
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ЦИК определил график теледебатов кандидатов в депутаты Парламента
20:50 15.02.2022 (обновлено: 21:56 15.02.2022) Подписаться на
Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии определила график теледебатов кандидатов в Народное Собрание на государственном канале.
Кандидаты от каждого округа будут вступать в дебаты друг с другом в прямом эфире Абхазского телевидения.
График был определен по жеребьевке, дебаты начнутся 17 февраля, завершатся 11 марта.
Дата дебатов
Кандидаты по округам
17 февраля
11-й округ (Бзыпский)
34-й округ (Ткуарчалский второй)
18 февраля
10-й округ (Пицундский)
20-й округ (Аацынский)
21 февраля
16-й округ (Дурипшский)
30-й округ (Кутольский)
1-й округ (Новый район)
22 февраля
27-й округ (Баслахуский)
29-й округ (Члоуский)
23 февраля
5-й округ (Синопский)
6-й округ (Центральный)
24 февраля
26-й округ (Драндский)
13-й округ (Гагрский городской второй)
25 февраля
4-й округ (Северный)
14-й округ (Цандрыпшский)
28 февраля
17-й округ (Лыхнынский)
21-й округ (Новоафонский)
1 марта
25-й округ (Мачарский)
31-й округ (Кындыгский)
22-й округ (Эшерский)
2 марта
23-й округ (Гумистинский)
18-й округ (Гудаутский городской первый)
32-й округ (Очамчырский)
3 марта
15-й округ (Отхарский)
24-й округ (Пшапский)
4 марта
12-й округ (Гагрский)
19 (Гудаутский городской второй)
7 марта
9-й округ (Восточный)
28-й округ (Гупский)
8 марта
2-й округ (Новый район)
3-й округ (Старый поселок)
Дата дебатов
Кандидаты по округам
9 марта
33-й округ (Ткуарчалский первый)
35-й округ (Галский)
10 марта
8-й округ (Маякский)
11 марта
7-й округ (Библиотека)
Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии. Регистрация длится до 2 марта. Выборы пройдут 12 марта.