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https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/tsik-opredelil-grafik-teledebatov-kandidatov-v-deputaty-po-okrugam-1037605003.html
ЦИК определил график теледебатов кандидатов в депутаты Парламента
ЦИК определил график теледебатов кандидатов в депутаты Парламента
Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии определила график теледебатов кандидатов в Народное Собрание на государственном канале.Кандидаты от каждого округа будут вступать в дебаты друг с другом в прямом эфире Абхазского телевидения. График был определен по жеребьевке, дебаты начнутся 17 февраля, завершатся 11 марта. Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии. Регистрация длится до 2 марта. Выборы пройдут 12 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html
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цик абхазии, новости, выборы, народное собрание абхазии

ЦИК определил график теледебатов кандидатов в депутаты Парламента

20:50 15.02.2022 (обновлено: 21:56 15.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии определила график теледебатов кандидатов в Народное Собрание на государственном канале.
Кандидаты от каждого округа будут вступать в дебаты друг с другом в прямом эфире Абхазского телевидения.
График был определен по жеребьевке, дебаты начнутся 17 февраля, завершатся 11 марта.

Дата дебатов

Кандидаты по округам

17 февраля

11-й округ (Бзыпский)

34-й округ (Ткуарчалский второй)

18 февраля

10-й округ (Пицундский)

20-й округ (Аацынский)

21 февраля

16-й округ (Дурипшский)

30-й округ (Кутольский)

1-й округ (Новый район)

22 февраля

27-й округ (Баслахуский)

29-й округ (Члоуский)

23 февраля

5-й округ (Синопский)

6-й округ (Центральный)

24 февраля

26-й округ (Драндский)

13-й округ (Гагрский городской второй)

25 февраля

4-й округ (Северный)

14-й округ (Цандрыпшский)

28 февраля

17-й округ (Лыхнынский)

21-й округ (Новоафонский)

1 марта

25-й округ (Мачарский)

31-й округ (Кындыгский)

22-й округ (Эшерский)

2 марта

23-й округ (Гумистинский)

18-й округ (Гудаутский городской первый)

32-й округ (Очамчырский)

3 марта

15-й округ (Отхарский)

24-й округ (Пшапский)

4 марта

12-й округ (Гагрский)

19 (Гудаутский городской второй)

7 марта

9-й округ (Восточный)

28-й округ (Гупский)

8 марта

2-й округ (Новый район)

3-й округ (Старый поселок)

Дата дебатов

Кандидаты по округам

9 марта

33-й округ (Ткуарчалский первый)

35-й округ (Галский)

10 марта

8-й округ (Маякский)

11 марта

7-й округ (Библиотека)

Всего на 15 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты от 35 избирательных округов Абхазии. Регистрация длится до 2 марта. Выборы пройдут 12 марта.
Второй тур выборов в парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2022
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Претенденты в кандидаты: кто стремится попасть в Парламент Абхазии
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