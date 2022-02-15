https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/turbaza-shadaniya-o-perspektivakh-ekoturizma-v-abkhazii--1037595844.html

Турбаза: Шадания о перспективах экотуризма в Абхазии

Турбаза: Шадания о перспективах экотуризма в Абхазии

Представитель туристической фирмы Илья Шадания в эфире радио Sputnik рассказал, насколько в Абхазии востребован экотуризм. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T17:15+0300

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Турбаза: Шадания о перспективах экотуризма в Абхазии Турбаза: Шадания о перспективах экотуризма в Абхазии

Своим мнением о том, каковы возможности развития экотуризма в Абхазии, в чем его специфика, насколько этот вид туризма может быть выгодным для страны, в интервью радио Sputnik поделился представитель турфирмы, экскурсовод Илья Шадания. Подробности слушайте в аудиофайле. "Развитие экотуризма и его растущая популярность связаны с желанием человека минимизировать изменения в окружающей среде. Экотуризм обучает человека, как нужно вести себя на природе. Развитие экотуризма актуально для Абхазии, потому что у нас созданы прекрасные экологические, природные и исторические условия для его развития. Ведь нет ни одного государства в мире, где от одной границы до другой созданы естественные условия, подходящие для развития экотуризма", - считает Шадания. Подробности слушайте в аудиофайле.

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турбаза, абхазия, аудио