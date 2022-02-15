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Турбаза: Шадания о перспективах экотуризма в Абхазии
Турбаза: Шадания о перспективах экотуризма в Абхазии
Представитель туристической фирмы Илья Шадания в эфире радио Sputnik рассказал, насколько в Абхазии востребован экотуризм. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T17:15+0300
2022-02-15T17:15+0300
2022-02-15T17:15+0300
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Турбаза: Шадания о перспективах экотуризма в Абхазии
Турбаза: Шадания о перспективах экотуризма в Абхазии
Своим мнением о том, каковы возможности развития экотуризма в Абхазии, в чем его специфика, насколько этот вид туризма может быть выгодным для страны, в интервью радио Sputnik поделился представитель турфирмы, экскурсовод Илья Шадания. Подробности слушайте в аудиофайле. "Развитие экотуризма и его растущая популярность связаны с желанием человека минимизировать изменения в окружающей среде. Экотуризм обучает человека, как нужно вести себя на природе. Развитие экотуризма актуально для Абхазии, потому что у нас созданы прекрасные экологические, природные и исторические условия для его развития. Ведь нет ни одного государства в мире, где от одной границы до другой созданы естественные условия, подходящие для развития экотуризма", - считает Шадания. Подробности слушайте в аудиофайле.
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турбаза, абхазия, аудио
Турбаза: Шадания о перспективах экотуризма в Абхазии
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Представитель туристической фирмы Илья Шадания в эфире радио Sputnik рассказал, насколько в Абхазии востребован экотуризм.
Своим мнением о том, каковы возможности развития экотуризма в Абхазии, в чем его специфика, насколько этот вид туризма может быть выгодным для страны, в интервью радио Sputnik поделился представитель турфирмы, экскурсовод Илья Шадания.
Подробности слушайте в аудиофайле.
"Развитие экотуризма и его растущая популярность связаны с желанием человека минимизировать изменения в окружающей среде. Экотуризм обучает человека, как нужно вести себя на природе. Развитие экотуризма актуально для Абхазии, потому что у нас созданы прекрасные экологические, природные и исторические условия для его развития. Ведь нет ни одного государства в мире, где от одной границы до другой созданы естественные условия, подходящие для развития экотуризма", - считает Шадания.
Подробности слушайте в аудиофайле.