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В Гудаутской ЦРБ скончались еще четыре пациента с коронавирусом

В Гудаутской ЦРБ скончались еще четыре пациента с коронавирусом

За последние сутки подтверждено 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Абхазии. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T22:11+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале за минувшие сутки скончались еще четыре пациента, это мужчины 88 и 80 лет и две женщины 55 и 48 лет, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.Сейчас Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 95 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 67 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице лечение проходят 44 пациента, 15 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 28, пятеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 31 пациент. Тестирование на коронавирусную инфекцию 15 февраля провели у 673 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 389 из них.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 49524. Зарегистрировано 624 летальных случая. Выздоровели 40762 человека.

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