Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/voennye-abkhazii-i-rossii-sdali-krov-v-den-pamyati-voinov-internatsionalistov-1037599813.html
Военнослужащие сдали кровь в День памяти воинов-интернационалистов
Военнослужащие сдали кровь в День памяти воинов-интернационалистов
Гуманитарная акция, приуроченная к памятной дате, была организована Русским Домом в Сухуме и Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T17:01+0300
2022-02-15T17:27+0300
в абхазии
новости
афганская война (1979—1989)
акция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0f/1037597671_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ffaf9eb2e387d2cd40573a9a3b1f66ee.jpg
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Благотворительная акция по сдаче крови, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялась в столице Абхазии, сообщили Sputnik в Русском Доме в Сухуме.Кровь сдали военнослужащие Седьмой военной базы Минобороны России, их коллеги из Минобороны Абхазии, а также волонтеры.Акция прошла в лаборатории Республиканской больницы при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии и общественной организации "Открытая Ладонь". Абхазские и российские военнослужащие в республике впервые приняли участие в такой гуманитарной акции в 2019 году. Ровно 33 года назад, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Территорию страны за это время покинули более 100 тысяч военнослужащих. В 2010 году после изменений в российском законодательстве "День памяти воинов-интернационалистов" приобрел официальный статус.По данным Абхазского союза ветеранов Афганистана, в республике насчитывается 140 человек, прошедших Афганскую войну. Тринадцать солдат из Абхазии погибли в той войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20150215/1013898949.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0f/1037597671_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cbe98d35b506685d6de932cd6627615d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, афганская война (1979—1989), акция

Военнослужащие сдали кровь в День памяти воинов-интернационалистов

17:01 15.02.2022 (обновлено: 17:27 15.02.2022)
© Foto / предоставил Евгений ПавловАкция приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме
Акция приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2022
© Foto / предоставил Евгений Павлов
Подписаться наGoogle news
Гуманитарная акция, приуроченная к памятной дате, была организована Русским Домом в Сухуме и Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Благотворительная акция по сдаче крови, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялась в столице Абхазии, сообщили Sputnik в Русском Доме в Сухуме.
Кровь сдали военнослужащие Седьмой военной базы Минобороны России, их коллеги из Минобороны Абхазии, а также волонтеры.

В ходе мероприятия участники добровольно, на безвозмездной основе сдали до 400 миллилитров крови, которая была передана в больницы Абхазии после необходимых процедур проверок. В дальнейшем она будет использоваться для оказания помощи нуждающимся жителям республики.

Акция прошла в лаборатории Республиканской больницы при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии и общественной организации "Открытая Ладонь".
Абхазские и российские военнослужащие в республике впервые приняли участие в такой гуманитарной акции в 2019 году.
© Foto / предоставил Евгений Павлов

Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме

Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / предоставил Евгений Павлов

Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме

© Foto / предоставил Евгений Павлов

Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме

Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / предоставил Евгений Павлов

Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме

1/2
© Foto / предоставил Евгений Павлов

Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме

2/2
© Foto / предоставил Евгений Павлов

Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме

Ровно 33 года назад, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.
С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей.
Завершение вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2015
В Абхазии
Ветеран афганской войны: колонны машин всегда были под прицелом
15 февраля 2015, 14:06
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Территорию страны за это время покинули более 100 тысяч военнослужащих.
В 2010 году после изменений в российском законодательстве "День памяти воинов-интернационалистов" приобрел официальный статус.
По данным Абхазского союза ветеранов Афганистана, в республике насчитывается 140 человек, прошедших Афганскую войну. Тринадцать солдат из Абхазии погибли в той войне.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала