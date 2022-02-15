Военнослужащие сдали кровь в День памяти воинов-интернационалистов
17:01 15.02.2022 (обновлено: 17:27 15.02.2022)
© Foto / предоставил Евгений ПавловАкция приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме
© Foto / предоставил Евгений Павлов
Гуманитарная акция, приуроченная к памятной дате, была организована Русским Домом в Сухуме и Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Благотворительная акция по сдаче крови, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялась в столице Абхазии, сообщили Sputnik в Русском Доме в Сухуме.
Кровь сдали военнослужащие Седьмой военной базы Минобороны России, их коллеги из Минобороны Абхазии, а также волонтеры.
В ходе мероприятия участники добровольно, на безвозмездной основе сдали до 400 миллилитров крови, которая была передана в больницы Абхазии после необходимых процедур проверок. В дальнейшем она будет использоваться для оказания помощи нуждающимся жителям республики.
Акция прошла в лаборатории Республиканской больницы при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии и общественной организации "Открытая Ладонь".
Абхазские и российские военнослужащие в республике впервые приняли участие в такой гуманитарной акции в 2019 году.
© Foto / предоставил Евгений Павлов
Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме
1/2
© Foto / предоставил Евгений Павлов
Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме
© Foto / предоставил Евгений Павлов
Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме
2/2
© Foto / предоставил Евгений Павлов
Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме
1/2
© Foto / предоставил Евгений Павлов
Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме
2/2
© Foto / предоставил Евгений Павлов
Акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Сухуме
Ровно 33 года назад, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.
С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей.
15 февраля 2015, 14:06
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Территорию страны за это время покинули более 100 тысяч военнослужащих.
В 2010 году после изменений в российском законодательстве "День памяти воинов-интернационалистов" приобрел официальный статус.
По данным Абхазского союза ветеранов Афганистана, в республике насчитывается 140 человек, прошедших Афганскую войну. Тринадцать солдат из Абхазии погибли в той войне.