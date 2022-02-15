https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/voennye-abkhazii-i-rossii-sdali-krov-v-den-pamyati-voinov-internatsionalistov-1037599813.html

Военнослужащие сдали кровь в День памяти воинов-интернационалистов

Военнослужащие сдали кровь в День памяти воинов-интернационалистов

Гуманитарная акция, приуроченная к памятной дате, была организована Русским Домом в Сухуме и Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T17:01+0300

2022-02-15T17:01+0300

2022-02-15T17:27+0300

в абхазии

новости

афганская война (1979—1989)

акция

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Благотворительная акция по сдаче крови, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялась в столице Абхазии, сообщили Sputnik в Русском Доме в Сухуме.Кровь сдали военнослужащие Седьмой военной базы Минобороны России, их коллеги из Минобороны Абхазии, а также волонтеры.Акция прошла в лаборатории Республиканской больницы при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии и общественной организации "Открытая Ладонь". Абхазские и российские военнослужащие в республике впервые приняли участие в такой гуманитарной акции в 2019 году. Ровно 33 года назад, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Территорию страны за это время покинули более 100 тысяч военнослужащих. В 2010 году после изменений в российском законодательстве "День памяти воинов-интернационалистов" приобрел официальный статус.По данным Абхазского союза ветеранов Афганистана, в республике насчитывается 140 человек, прошедших Афганскую войну. Тринадцать солдат из Абхазии погибли в той войне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20150215/1013898949.html

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новости, афганская война (1979—1989), акция