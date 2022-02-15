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Войска Южного и Западного военных округов возвращаются с российско-белорусских учений
Войска Южного и Западного военных округов возвращаются с российско-белорусских учений
Войска Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений "Союзная решимость—2022". 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T14:45+0300
2022-02-15T14:45+0300
2022-02-15T14:46+0300
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На видео, опубликованном Минобороны России, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.Некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии, в частности, войска Восточного военного округа и ВДВ.Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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россия, мультимедиа, видео, армия, учения, видео
Войска Южного и Западного военных округов возвращаются с российско-белорусских учений
14:45 15.02.2022 (обновлено: 14:46 15.02.2022) Подписаться на
Войска Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений "Союзная решимость—2022".
На видео, опубликованном Минобороны России, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.
Некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии, в частности, войска Восточного военного округа и ВДВ.
Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля.