https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/voyska-yuzhnogo-i-zapadnogo-voennykh-okrugov-vozvraschayutsya-s-ucheniy-1037596954.html

Войска Южного и Западного военных округов возвращаются с российско-белорусских учений

Войска Южного и Западного военных округов возвращаются с российско-белорусских учений

Войска Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений "Союзная решимость—2022". 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T14:45+0300

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На видео, опубликованном Минобороны России, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.Некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии, в частности, войска Восточного военного округа и ВДВ.Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мультимедиа, видео, армия, учения, видео