https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/ardzinba-i-zakharova-obsudili-plan-usileniya-mezhdunarodnoy-informatsionnoy-politiki-abkhazii-1037615049.html

Ардзинба и Захарова обсудили план усиления международной информационной политики Абхазии

Ардзинба и Захарова обсудили план усиления международной информационной политики Абхазии

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве. 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T14:48+0300

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2022-02-16T14:57+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Особое внимание уделили вопросам оптимизации международного имиджа Абхазии с использованием информационных ресурсов и социальных сетей.Ардзинба и Захарова также обсудили параметры активизации сотрудничества Департамента информации и печати МИД РФ с профильным департаментом МИД Абхазии для эффективного взаимодействия в рамках решения задач нового многофункционального Медиацентра МИД республики.В завершение встречи Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба". Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/inal-ardzinba-i-margarita-simonyan-obsudili-mekhanizm-raboty-mediatsentra-mid-abkhazii--1037608796.html

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