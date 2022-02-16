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https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/ardzinba-i-zakharova-obsudili-plan-usileniya-mezhdunarodnoy-informatsionnoy-politiki-abkhazii-1037615049.html
Ардзинба и Захарова обсудили план усиления международной информационной политики Абхазии
Ардзинба и Захарова обсудили план усиления международной информационной политики Абхазии
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве. 16.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Особое внимание уделили вопросам оптимизации международного имиджа Абхазии с использованием информационных ресурсов и социальных сетей.Ардзинба и Захарова также обсудили параметры активизации сотрудничества Департамента информации и печати МИД РФ с профильным департаментом МИД Абхазии для эффективного взаимодействия в рамках решения задач нового многофункционального Медиацентра МИД республики.В завершение встречи Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба". Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/inal-ardzinba-i-margarita-simonyan-obsudili-mekhanizm-raboty-mediatsentra-mid-abkhazii--1037608796.html
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мид рф, мид абхазии, мария захарова, инал ардзинба, абхазия, россия

Ардзинба и Захарова обсудили план усиления международной информационной политики Абхазии

14:48 16.02.2022 (обновлено: 14:57 16.02.2022)
© Foto / Министерство Иностранных дел РА Инал Ардзинба и Мария Захарова обсудили план по активизации международной информационной политики Абхазии
Инал Ардзинба и Мария Захарова обсудили план по активизации международной информационной политики Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инал Ардзинба обсудил механизм работы Медиацентра МИД Абхазии с главредом RT Маргаритой Симоньян - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2022
В Абхазии
Инал Ардзинба и Маргарита Симоньян обсудили механизм работы медиацентра МИД Абхазии
10:15
Особое внимание уделили вопросам оптимизации международного имиджа Абхазии с использованием информационных ресурсов и социальных сетей.
Ардзинба и Захарова также обсудили параметры активизации сотрудничества Департамента информации и печати МИД РФ с профильным департаментом МИД Абхазии для эффективного взаимодействия в рамках решения задач нового многофункционального Медиацентра МИД республики.
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"

Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой &quot;Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба&quot; - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"

© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"

Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой &quot;Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба&quot; - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"

1/2
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"

2/2
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"

В завершение встречи Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба". Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере.
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