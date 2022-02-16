Ардзинба и Захарова обсудили план усиления международной информационной политики Абхазии
14:48 16.02.2022 (обновлено: 14:57 16.02.2022)
© Foto / Министерство Иностранных дел РА Инал Ардзинба и Мария Захарова обсудили план по активизации международной информационной политики Абхазии
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Особое внимание уделили вопросам оптимизации международного имиджа Абхазии с использованием информационных ресурсов и социальных сетей.
Ардзинба и Захарова также обсудили параметры активизации сотрудничества Департамента информации и печати МИД РФ с профильным департаментом МИД Абхазии для эффективного взаимодействия в рамках решения задач нового многофункционального Медиацентра МИД республики.
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"
Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"
Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"
Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"
Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба"
В завершение встречи Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой "Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба". Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере.