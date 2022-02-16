https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/boleznennyy-protsess-kak-v-abkhazii-vypolnyayutsya-usloviya-arendy-gosimuschestva-1037620269.html
Болезненный процесс: как в Абхазии выполняются условия аренды госимущества
Болезненный процесс: как в Абхазии выполняются условия аренды госимущества
В соответствии с поручением президента Абхазии арендаторы недвижимости и земель, находящихся в государственной собственности, должны выполнять прописанные в... 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T19:55+0300
2022-02-16T19:55+0300
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С того момента как Аслан Бжания поручил Государственному комитету по управлению госимуществом и приватизацией усилить контроль за выполнением условий аренды, прошло полгода. О том, как выполняется поручение, в интервью радио Sputnik рассказал председатель комитета Беслан Кубрава.По словам Кубрава, 34 объекта республиканского подчинения находятся сейчас в аренде у частных лиц или компаний. Он отметил, что с каждым обладателем собственности, не выполняющим условия договора, были проведены встречи и установлены сроки исправления ситуации – до конца 2022 года.По словам председателя Госкомимущества, у арендаторов не всегда есть ресурсы для быстрого запуска объектов, зачастую они находятся в поисках инвесторов. Однако некоторый прогресс все же есть – в 2021 году в бюджет государства от арендных платежей и приватизации поступило около 75 миллионов рублей.Подробнее по теме слушайте в интервью Sputnik.
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Болезненный процесс: как в Абхазии выполняются условия аренды госимущества
19:55 16.02.2022 (обновлено: 20:07 16.02.2022) Подписаться на
В соответствии с поручением президента Абхазии арендаторы недвижимости и земель, находящихся в государственной собственности, должны выполнять прописанные в договорах условия, в противном случает они будут расторгнуты.
С того момента как Аслан Бжания поручил Государственному комитету по управлению госимуществом и приватизацией усилить контроль за выполнением условий аренды, прошло полгода. О том, как выполняется поручение, в интервью радио Sputnik рассказал председатель комитета Беслан Кубрава.
По словам Кубрава, 34 объекта республиканского подчинения находятся сейчас в аренде у частных лиц или компаний. Он отметил, что с каждым обладателем собственности, не выполняющим условия договора, были проведены встречи и установлены сроки исправления ситуации – до конца 2022 года.
По словам председателя Госкомимущества, у арендаторов не всегда есть ресурсы для быстрого запуска объектов, зачастую они находятся в поисках инвесторов. Однако некоторый прогресс все же есть – в 2021 году в бюджет государства от арендных платежей и приватизации поступило около 75 миллионов рублей.
Подробнее по теме слушайте в интервью Sputnik.