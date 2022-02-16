https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/boleznennyy-protsess-kak-v-abkhazii-vypolnyayutsya-usloviya-arendy-gosimuschestva-1037620269.html

Болезненный процесс: как в Абхазии выполняются условия аренды госимущества

Болезненный процесс: как в Абхазии выполняются условия аренды госимущества

В соответствии с поручением президента Абхазии арендаторы недвижимости и земель, находящихся в государственной собственности, должны выполнять прописанные в... 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T19:55+0300

2022-02-16T19:55+0300

2022-02-16T20:07+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/10/1037620226_0:58:2059:1216_1920x0_80_0_0_6ccafc59f118838bb475b6544539096e.jpg

С того момента как Аслан Бжания поручил Государственному комитету по управлению госимуществом и приватизацией усилить контроль за выполнением условий аренды, прошло полгода. О том, как выполняется поручение, в интервью радио Sputnik рассказал председатель комитета Беслан Кубрава.По словам Кубрава, 34 объекта республиканского подчинения находятся сейчас в аренде у частных лиц или компаний. Он отметил, что с каждым обладателем собственности, не выполняющим условия договора, были проведены встречи и установлены сроки исправления ситуации – до конца 2022 года.По словам председателя Госкомимущества, у арендаторов не всегда есть ресурсы для быстрого запуска объектов, зачастую они находятся в поисках инвесторов. Однако некоторый прогресс все же есть – в 2021 году в бюджет государства от арендных платежей и приватизации поступило около 75 миллионов рублей.Подробнее по теме слушайте в интервью Sputnik.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео