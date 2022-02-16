https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/bolibok-istinno-pobochnye-reaktsii-na-vaktsinatsiyu-vstrechayutsya-odin-na-million---1037614827.html
Болибок: истинно побочные реакции на вакцинацию встречаются один на миллион
Болибок: истинно побочные реакции на вакцинацию встречаются один на миллион
О том, кому можно прививаться от коронавируса, для кого необходим временный медотвод и кому прививка полностью запрещена, в эфире радио Sputnik Абхазия... 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T15:45+0300
2022-02-16T15:45+0300
2022-02-16T15:45+0300
радио
подкасты коронавирус
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/10/1037614496_2:0:1680:944_1920x0_80_0_0_fe9b58719844cad6f3fed955bee676c3.jpg
Болибок о постпрививочном иммунитете
Болибок о постпрививочном иммунитете
Врач отметил, что в первую очередь противопоказанием к вакцинации является острое заболевание. Необходимо выздороветь и только после этого вакцинироваться. Не надо делать прививку во время обострения хронического заболевания, необходимо дождаться состояния ремиссии. "Иногда таких хронических пациентов требуется дополнительно полечить медикаментозно. Есть очень редкие состояния, когда прививка не делается никогда. Например, если у человека когда-то случился анафилактический шок. Это серьезная угроза для здоровья и не стоит рисковать, прививая такого больного. Бывает еще целый ряд тяжелых заболеваний, когда человека лучше не прививать. Это, например, тяжелые отеки, отек Квинке. Если в прошлом такие реакции встречались, то лучше не рисковать. Бывает крапивница очень выраженная, в таких случая мы тоже делаем медотвод. Некоторые люди от уколов падают в обмороки, вплоть до комы случается. Это редко, но бывает. Поэтому, если у человека такое было, то зачем приключения на пункте вакцинации. Истинно побочные реакции на вакцину встречаются очень редко, это один на миллион. И очень редко встречаются люди, которым необходим пожизненный медотвод", – рассказал врач.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/10/1037614496_211:0:1470:944_1920x0_80_0_0_f03f9dfcf3dfe36aad5163717efbd07c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Болибок: истинно побочные реакции на вакцинацию встречаются один на миллион
Подписаться на
О том, кому можно прививаться от коронавируса, для кого необходим временный медотвод и кому прививка полностью запрещена, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Врач отметил, что в первую очередь противопоказанием к вакцинации является острое заболевание. Необходимо выздороветь и только после этого вакцинироваться. Не надо делать прививку во время обострения хронического заболевания, необходимо дождаться состояния ремиссии.
"Иногда таких хронических пациентов требуется дополнительно полечить медикаментозно. Есть очень редкие состояния, когда прививка не делается никогда. Например, если у человека когда-то случился анафилактический шок. Это серьезная угроза для здоровья и не стоит рисковать, прививая такого больного. Бывает еще целый ряд тяжелых заболеваний, когда человека лучше не прививать. Это, например, тяжелые отеки, отек Квинке. Если в прошлом такие реакции встречались, то лучше не рисковать. Бывает крапивница очень выраженная, в таких случая мы тоже делаем медотвод. Некоторые люди от уколов падают в обмороки, вплоть до комы случается. Это редко, но бывает. Поэтому, если у человека такое было, то зачем приключения на пункте вакцинации. Истинно побочные реакции на вакцину встречаются очень редко, это один на миллион. И очень редко встречаются люди, которым необходим пожизненный медотвод", – рассказал врач.