https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/chetyre-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1037622637.html

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 49881 человек. Зарегистрировано 628 летальных случаев. Выздоровели 41066... 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T23:14+0300

2022-02-16T23:14+0300

2022-02-16T23:17+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/10/1031111118_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec25c256bf35af3a71032f743a59db7e.jpg

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Четыре пациента с COVID-19, мужчины 70, 85, и 87 лет, а также женщина 82 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 32, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 24 пациента.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия