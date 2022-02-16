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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 49881 человек. Зарегистрировано 628 летальных случаев. Выздоровели 41066... 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T23:14+0300
2022-02-16T23:17+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Четыре пациента с COVID-19, мужчины 70, 85, и 87 лет, а также женщина 82 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 32, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 24 пациента.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

23:14 16.02.2022 (обновлено: 23:17 16.02.2022)
© Foto / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2022
© Foto / Министерство обороны РФ
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 49881 человек. Зарегистрировано 628 летальных случаев. Выздоровели 41066 человек.
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Четыре пациента с COVID-19, мужчины 70, 85, и 87 лет, а также женщина 82 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 357 человек из 593 протестированных в Абхазии.
© Sputnik / Леон ГунияCOVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 32, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 24 пациента.
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