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Кедми о действиях России при провокациях на Украине: может вмешаться для спасения людей
Кедми о действиях России при провокациях на Украине: может вмешаться для спасения людей
Россия не намерена ни атаковать, ни захватывать Украину, однако в случае вооруженных провокаций с украинской стороны вмешательство может потребоваться для... 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T12:57+0300
2022-02-16T12:57+0300
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"Сегодня у Китая и России одни и те же враги, и сегодня эти враги, угрожая Китаю, заявляют о делигитимации власти Китая, строя в Китае, образа жизни китайцев, даже территориальной целостности Китая – так же, как и России, используя любую щель и любую проблему", – говорит Кедми.По словам эксперта, весьма сомнительно, чтобы современный Китай вдруг сделал политический разворот от взаимодействия с Россией в сторону своих геополитических врагов."Цель современного Китая – установление нового мирового порядка, более справедливого в отличие от того, который есть. И хотя президент России не сказал, что то, что он сделает или те предложения, которые ему предложит Шойгу, он сделает после Олимпиады, но даже если он этого не сказал, мы все знаем, что действия будут после Олимпиады", – отметил Кедми.Россия не собирается ни атаковать, ни захватывать Украину, подчеркнул эксперт."Она (Украина – Sputnik) сама рухнет, но если продолжатся вооруженные провокации, которые для спасения жизни людей требуют военного вмешательства, оно будет. Но я думаю, не за счет того, чтобы одновременно с этим сводить счеты и отводить основной удар от американо-натовских баз в Европе, которые Россия требует убрать", – сказал Кедми.По мнению эксперта, западные страны таким образом получают довесок проблемы, а не избавляют себя от того, что придется платить за все, плюс за Украину.
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Кедми о действиях России при провокациях на Украине: может вмешаться для спасения людей
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Россия не намерена ни атаковать, ни захватывать Украину, однако в случае вооруженных провокаций с украинской стороны вмешательство может потребоваться для спасения жизни людей, отмечает политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
"Сегодня у Китая и России одни и те же враги, и сегодня эти враги, угрожая Китаю, заявляют о делигитимации власти Китая, строя в Китае, образа жизни китайцев, даже территориальной целостности Китая – так же, как и России, используя любую щель и любую проблему", – говорит Кедми.
По словам эксперта, весьма сомнительно, чтобы современный Китай вдруг сделал политический разворот от взаимодействия с Россией в сторону своих геополитических врагов.
"Цель современного Китая – установление нового мирового порядка, более справедливого в отличие от того, который есть. И хотя президент России не сказал, что то, что он сделает или те предложения, которые ему предложит Шойгу, он сделает после Олимпиады, но даже если он этого не сказал, мы все знаем, что действия будут после Олимпиады", – отметил Кедми.
Россия не собирается ни атаковать, ни захватывать Украину, подчеркнул эксперт.
"Она (Украина – Sputnik) сама рухнет, но если продолжатся вооруженные провокации, которые для спасения жизни людей требуют военного вмешательства, оно будет. Но я думаю, не за счет того, чтобы одновременно с этим сводить счеты и отводить основной удар от американо-натовских баз в Европе, которые Россия требует убрать", – сказал Кедми.
По мнению эксперта, западные страны таким образом получают довесок проблемы, а не избавляют себя от того, что придется платить за все, плюс за Украину.