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Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту о необходимости признания донбасских республик. 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T13:47+0300
2022-02-16T13:47+0300
2022-02-16T13:53+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.Песков подчеркнул, что какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил и принял его к сведению.По мнению Пескова, документ — яркий показатель настроя парламентариев и общества.Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поприветствовали решение Госдумы о направлении обращения о признании республик президенту. Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Москва готова делать все для решения проблем региона, а также отметил, что потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
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владимир путин, россия, днр, лнр, политика, госдума
Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
13:47 16.02.2022 (обновлено: 13:53 16.02.2022) Подписаться на
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту о необходимости признания донбасских республик.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Песков подчеркнул, что какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил и принял его к сведению.
"Но президент акцентировал, что главное — это <...> помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке (Украины — прим.), а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе", — заключил он.
По мнению Пескова, документ — яркий показатель настроя парламентариев и общества.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поприветствовали решение Госдумы о направлении обращения о признании республик президенту. Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Москва готова делать все для решения проблем региона, а также отметил, что потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.