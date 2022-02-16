https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/putin-poluchil-obraschenie-gosdumy-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037613670.html

Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту о необходимости признания донбасских республик. 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T13:47+0300

2022-02-16T13:47+0300

2022-02-16T13:53+0300

владимир путин

россия

днр

лнр

политика

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0a/1037511969_0:265:2858:1873_1920x0_80_0_0_8090e9467d98f74b7c8c434d30eda781.jpg

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.Песков подчеркнул, что какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил и принял его к сведению.По мнению Пескова, документ — яркий показатель настроя парламентариев и общества.Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поприветствовали решение Госдумы о направлении обращения о признании республик президенту. Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Москва готова делать все для решения проблем региона, а также отметил, что потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, россия, днр, лнр, политика, госдума