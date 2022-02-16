https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/rossiyskie-eksperty-predstavili-stsenarii-razvitiya-gazifikatsii-abkhazii-1037621028.html

Российские эксперты представили сценарии развития газификации Абхазии

Российские эксперты представили сценарии развития газификации Абхазии

Российская делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку Генеральной схемы газификации республики, прибыла в Абхазию. 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T19:18+0300

2022-02-16T19:18+0300

2022-02-16T20:08+0300

в абхазии

министерство экономики

газификация

экономика

абхазия

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Специалисты подрядной организации из России представили несколько сценариев развития газификации Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики. В среду, 16 февраля, в Минэке прошла встреча с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Российские специалисты представили следующие сценарии развития газификации Абхазии:Представители подрядной организации также ознакомили главу Минэка Абхазии Кристину Озган с результатами проделанной работы по изучению потенциальных возможностей местных ресурсов и предложили возможные сценарии энергообеспечения и топливоснабжения с учетом социально-экономического развития республики на перспективу.

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министерство экономики, газификация, экономика, абхазия