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Российские эксперты представили сценарии развития газификации Абхазии
Российские эксперты представили сценарии развития газификации Абхазии
Российская делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку Генеральной схемы газификации республики, прибыла в Абхазию. 16.02.2022, Sputnik Абхазия
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газификация
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Специалисты подрядной организации из России представили несколько сценариев развития газификации Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики. В среду, 16 февраля, в Минэке прошла встреча с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Российские специалисты представили следующие сценарии развития газификации Абхазии:Представители подрядной организации также ознакомили главу Минэка Абхазии Кристину Озган с результатами проделанной работы по изучению потенциальных возможностей местных ресурсов и предложили возможные сценарии энергообеспечения и топливоснабжения с учетом социально-экономического развития республики на перспективу.
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министерство экономики, газификация, экономика, абхазия

Российские эксперты представили сценарии развития газификации Абхазии

19:18 16.02.2022 (обновлено: 20:08 16.02.2022)
© Foto / Министерство Иностранных дел РАВ минэке обсудили Генеральную схему газификации Абхазии
В минэке обсудили Генеральную схему газификации Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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Российская делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку Генеральной схемы газификации республики, прибыла в Абхазию.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Специалисты подрядной организации из России представили несколько сценариев развития газификации Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.
В среду, 16 февраля, в Минэке прошла встреча с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.
Стороны обсудили текущие вопросы, связанные с реализацией первого этапа плана мероприятий, утвержденного в декабре прошлого года.
Российские специалисты представили следующие сценарии развития газификации Абхазии:
сетевая газификация,
автономная газификация сжиженным природным газом,
газификация объектов энергетики.
Представители подрядной организации также ознакомили главу Минэка Абхазии Кристину Озган с результатами проделанной работы по изучению потенциальных возможностей местных ресурсов и предложили возможные сценарии энергообеспечения и топливоснабжения с учетом социально-экономического развития республики на перспективу.
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