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Центр реабилитации людей с инвалидностью откроют в Гудауте
Центр реабилитации людей с инвалидностью откроют в Гудауте
В рамках работы Центра в том числе планируют организовать курсы по социализации инвалидов. 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T08:45+0300
2022-02-16T08:45+0300
2022-02-16T10:09+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Центр реабилитации людей с инвалидностью откроют в Гудауте в конце февраля – начале марта, рассказал Sputnik председатель общественной организации "Аицхыраара", депутат Собрания Гудаутского района Адгур Авидзба.По словам Авидзба, реабилитационный центр площадью 400 квадратных метров появится на первом этаже здания "Абхазсвязь" по проспекту Героев. В центре будут работать специалисты по лечебной физкультуре, физиотерапии, массажисты, будет функционировать тренажерный зал.Адгур Авидзба добавил, что в дальнейшем запланировано открытие конференц-зала, где будут представлять новые проекты и подводить итоги работы.Идея создания такого центра появилась у Авидзба не случайно. Он сам является инвалидом-колясочником и не понаслышке знает о том, с какими проблемами и сложностями сталкиваются люди с подобными особенностями здоровья.На реализацию проекта направили более десяти миллионов рублей. Часть денег выделило государство, часть - Программа развития ООН, также помогли родственники, друзья и знакомые Адгура Авидзба.Точная дата открытия реабилитационного центра еще не назначена. Организаторы рассчитывают это сделать в конце февраля или же в начале марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210710/Pervye-shagi-i-slova-kak-lechat-osobennykh-detey-v-Tsandripshskom-reabilitatsionnom-tsentre-1032807988.html
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Центр реабилитации людей с инвалидностью откроют в Гудауте
08:45 16.02.2022 (обновлено: 10:09 16.02.2022) Подписаться на
В рамках работы Центра в том числе планируют организовать курсы по социализации инвалидов.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Центр реабилитации людей с инвалидностью откроют в Гудауте в конце февраля – начале марта, рассказал Sputnik председатель общественной организации "Аицхыраара", депутат Собрания Гудаутского района Адгур Авидзба.
По словам Авидзба, реабилитационный центр площадью 400 квадратных метров появится на первом этаже здания "Абхазсвязь" по проспекту Героев. В центре будут работать специалисты по лечебной физкультуре, физиотерапии, массажисты, будет функционировать тренажерный зал.
"Все это будет бесплатным для взрослых и детей с инвалидностью. Также мы хотим помочь им социализироваться. Например, планируем создать условия для того, чтобы после занятий инвалиды могли оставаться в центре на ночь и в одиночку пробовать за собой поухаживать – приготовить еду, постирать вещи и тому подобное. Очень важно, чтобы они привыкли к самостоятельности", – подчеркнул Авидзба.
Адгур Авидзба добавил, что в дальнейшем запланировано открытие конференц-зала, где будут представлять новые проекты и подводить итоги работы.
Идея создания такого центра появилась у Авидзба не случайно. Он сам является инвалидом-колясочником и не понаслышке знает о том, с какими проблемами и сложностями сталкиваются люди с подобными особенностями здоровья.
На реализацию проекта направили более десяти миллионов рублей. Часть денег выделило государство, часть - Программа развития ООН, также помогли родственники, друзья и знакомые Адгура Авидзба.
"Для содержания центра тоже нужны будут деньги. Поэтому мы хотим открыть рядом фитнес-зал, который смогут посещать все желающие. Заработанные на этом деньги пойдут на развитие нашего проекта", – отметил он.
Точная дата открытия реабилитационного центра еще не назначена. Организаторы рассчитывают это сделать в конце февраля или же в начале марта.