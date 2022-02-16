https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/vataman-o-prizyve-grazhdan-ssha-pokinut-pridnestrove-blagodarya-rossii-situatsiya-spokoynaya--1037610032.html

Ватаман о призыве граждан США покинуть Приднестровье: благодаря России ситуация спокойная

Ватаман о призыве граждан США покинуть Приднестровье: благодаря России ситуация спокойная

Власти США рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье в свете ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в... 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T12:03+0300

2022-02-16T12:03+0300

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Ватаман о заявлении Госдепа Ватаман о заявлении Госдепа

Власти США рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье в свете ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлениях, распространенных в понедельник Госдепартаментом. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Ситуацию прокомментировал Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман. По его словам, рекомендация Госдепа США, которая появилась на сайте ведомства, вписывается в общую информационную политику, существующую сейчас вокруг Украины, но теперь задействована еще Молдова и территория, где находятся российские войска, потому Приднестровье тоже стало фигурировать в этих сообщения, отметил дипломат. "Это в первую очередь касается того, что на территории Приднестровья находится российский воинский контингент, миротворческие силы. При всех заявлениях руководства Молдовы о нейтралитете и параллельном процессе в Молдове, связанном с военным сотрудничеством с США, в Приднестровье это вызывает озабоченность. Вызывает озабоченность и позиция Украины, которая не пропускает граждан России через свою территорию. Теперь вызывает озабоченность и сообщение Госдепа покинуть территорию Приднестровья. Это не может не волновать и руководство Приднестровской Молдавской республики, которое принимает соответствующие шаги, и тех, кто живет в Приднестровье и помнит, как все было в 1992 году", – рассказал Ватаман. Он также отметил, что граждане Приднестровья с переживаниями следят за событиями, происходящими в Молдове и Украине, но, благодаря российской миротворческой операции, ситуация в зоне безопасности стабильная, предсказуемая и управляемая, считает Александр Ватаман. Есть надежда, что так все останется, подчеркнул он. Однако, призыв Госдепа может негативно сказаться на привлечении туристов в республику."Это больше относится к тому, что нагнетается ситуация вокруг Украины. Приднестровье в рекомендациях Госдепа прозвучало, но кардинальных негативных изменений на туристическую деятельность Приднестровья оно не окажет", – считает дипломат. Все эти заявления Госдепа, отметил Ватаман, негативно сказываются прежде всего на жизни людей. Подробности слушайте в аудиофайле.

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