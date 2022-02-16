https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/vystavka-rabot-abkhazskogo-khudozhnika-levarsy-butba-sostoitsya-na-ploschadke-guma-1037614594.html

Выставка работ абхазского художника Леварсы Бутба состоится на площадке "Гума"

Выставка работ абхазского художника Леварсы Бутба состоится на площадке "Гума"

На выставке будет представлено более 20 работ, в частности эскизы государственной награды "Ахьдз-Апша". 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T15:20+0300

2022-02-16T15:20+0300

2022-02-16T15:58+0300

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,СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка работ абхазского художника Леварсы Бутба состоится на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля, об этом корреспонденту Sputnik сообщила куратор площадки Шарида Тужба.Дата выставки была выбрана не случайно, она будет проходить в день рождения Леварсы Бутба.По словам Тужба, проведение выставки было мотивировано тем, что не многим посчастливилось вживую увидеть картины выдающегося художника.Команда культурной площадки обратилась к семье Леварсы Бутба и к частным коллекционерам, которые откликнулись на предложение и предоставили работы художника.“Для нас это большая гордость, и мы с радостью к ней готовимся. По сути, выставка будет уникальной, потому что в этом составе выставки, возможно, больше не будет, потому что частная коллекция – нелегко доступная вещь, люди не всегда хотят предоставить картины на выставку. Поэтому я приглашаю наших граждан посетить эту выставку. К тому же, по нашим данным, последняя выставка Леварсы Бутба была в далеком 2004 году еще при жизни художника", – добавила куратор культурно-деловой площадки.Выставка будет однодневной. Открытие состоится в 13:00. На выставке будет представлено более 20 работ, в частности эскизы государственной награды “Ахьдз-Апша".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210221/palitra-zhizni-levarsy-butba-1023217934.html

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