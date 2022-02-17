https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/abkhazskie-voennosluzhaschie-prinyali-uchastie-v-sorevnovanii-po-strelbe-iz-strelkovogo-oruzhiya-1037623484.html
Абхазские военнослужащие приняли участие в соревновании по стрельбе из стрелкового оружия
Абхазские военнослужащие приняли участие в соревновании по стрельбе из стрелкового оружия
Соревнования проводились в соответствии с планом подготовки Вооруженных cил Республики Абхазия. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T09:20+0300
2022-02-17T09:20+0300
2022-02-17T10:10+0300
в абхазии
министерство обороны абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037623451_0:146:850:624_1920x0_80_0_0_81ca9d37d570d0bfa0dec3f2b8012489.jpg
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Соревнования на первенство Министерства обороны Абхазии по стрельбе из стрелкового оружия прошли 16 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства. В командном первенстве первое место заняла команда комендантской роты Главного штаба, второе место – 2-й отдельный мотострелковый батальон, третье место за отдельным отрядом специального назначения.Победители соревнования были награждены грамотами министра обороны.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037623451_0:66:850:704_1920x0_80_0_0_b58112068d242c17c8f75ee17ecff390.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны абхазии, абхазия
Абхазские военнослужащие приняли участие в соревновании по стрельбе из стрелкового оружия
09:20 17.02.2022 (обновлено: 10:10 17.02.2022) Подписаться на
Соревнования проводились в соответствии с планом подготовки Вооруженных cил Республики Абхазия.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik
. Соревнования на первенство Министерства обороны Абхазии по стрельбе из стрелкового оружия прошли 16 февраля. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
Цель соревнований, приуроченных к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, – совершенствование спортивного мастерства военнослужащих.
В командном первенстве первое место заняла команда комендантской роты Главного штаба, второе место – 2-й отдельный мотострелковый батальон, третье место за отдельным отрядом специального назначения.
Победители соревнования были награждены грамотами министра обороны.