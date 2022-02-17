https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/abkhazskie-voennosluzhaschie-prinyali-uchastie-v-sorevnovanii-po-strelbe-iz-strelkovogo-oruzhiya-1037623484.html

Абхазские военнослужащие приняли участие в соревновании по стрельбе из стрелкового оружия

Абхазские военнослужащие приняли участие в соревновании по стрельбе из стрелкового оружия

Соревнования проводились в соответствии с планом подготовки Вооруженных cил Республики Абхазия. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T09:20+0300

2022-02-17T09:20+0300

2022-02-17T10:10+0300

в абхазии

министерство обороны абхазии

абхазия

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Соревнования на первенство Министерства обороны Абхазии по стрельбе из стрелкового оружия прошли 16 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства. В командном первенстве первое место заняла команда комендантской роты Главного штаба, второе место – 2-й отдельный мотострелковый батальон, третье место за отдельным отрядом специального назначения.Победители соревнования были награждены грамотами министра обороны.

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министерство обороны абхазии, абхазия