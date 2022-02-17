https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/chast-sukhuma-ostaetsya-bez-podachi-vody-1037623639.html
Часть Сухума остается без подачи воды
Часть Сухума остается без подачи воды
Аварийные бригады приступили к ремонтным работам в Сухуме в среду, 16 февраля. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T09:50+0300
2022-02-17T09:50+0300
2022-02-17T10:09+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
водоканал абхазии
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Работы по переключению водовода на полиэтиленовую трубу в Сухуме продолжаются, ориентировочно подача воды возобновится к 12:00, об этом сообщает "Водоканал".Работы по переключению старого стального напорного водовода, проложенного от улицы Дбар до улицы Айдгылара в Сухуме, на полиэтиленовую трубу продолжаются со среды 16 февраля.Подача питьевой воды была прекращена в Новом районе, Старом поселке, на улицах Эшба и Адыгейская, в районе ВИЭМа и в центре города с 00:00 до 24:00 16 февраля.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
водоснабжение, сухум, водоканал абхазии
Часть Сухума остается без подачи воды
09:50 17.02.2022 (обновлено: 10:09 17.02.2022) Подписаться на
Аварийные бригады приступили к ремонтным работам в Сухуме в среду, 16 февраля.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik.
Работы по переключению водовода на полиэтиленовую трубу в Сухуме продолжаются, ориентировочно подача воды возобновится к 12:00, об этом сообщает
"Водоканал".
Работы по переключению старого стального напорного водовода, проложенного от улицы Дбар до улицы Айдгылара в Сухуме, на полиэтиленовую трубу продолжаются со среды 16 февраля.
Подача питьевой воды была прекращена в Новом районе, Старом поселке, на улицах Эшба и Адыгейская, в районе ВИЭМа и в центре города с 00:00 до 24:00 16 февраля.