https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/chast-sukhuma-ostaetsya-bez-podachi-vody-1037623639.html

Часть Сухума остается без подачи воды

Часть Сухума остается без подачи воды

Аварийные бригады приступили к ремонтным работам в Сухуме в среду, 16 февраля. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T09:50+0300

2022-02-17T09:50+0300

2022-02-17T10:09+0300

в абхазии

водоснабжение

сухум

водоканал абхазии

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Работы по переключению водовода на полиэтиленовую трубу в Сухуме продолжаются, ориентировочно подача воды возобновится к 12:00, об этом сообщает "Водоканал".Работы по переключению старого стального напорного водовода, проложенного от улицы Дбар до улицы Айдгылара в Сухуме, на полиэтиленовую трубу продолжаются со среды 16 февраля.Подача питьевой воды была прекращена в Новом районе, Старом поселке, на улицах Эшба и Адыгейская, в районе ВИЭМа и в центре города с 00:00 до 24:00 16 февраля.

сухум

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водоснабжение, сухум, водоканал абхазии