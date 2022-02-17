https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-633-1037642704.html

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 633

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 633

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 50186 человек. Выздоровели 41706 человек. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T23:48+0300

2022-02-17T23:48+0300

2022-02-18T00:11+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 633, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 305 человек из 538 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 69 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 32, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия