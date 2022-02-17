https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-633-1037642704.html
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 633
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 633
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 50186 человек. Выздоровели 41706 человек. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T23:48+0300
2022-02-17T23:48+0300
2022-02-18T00:11+0300
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 633, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 305 человек из 538 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 69 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 32, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 633
23:48 17.02.2022 (обновлено: 00:11 18.02.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 50186 человек. Выздоровели 41706 человек.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 633, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Четыре пациента скончались в Гудаутской ЦРБ - мужчины 84, 55, 84 и 72 лет. В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 87 лет.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 305 человек из 538 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 69 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 32, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.