https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/ozgan-poruchila-provesti-analiz-ekonomicheskikh-pokazateley-vo-vsekh-otraslyakh-1037640819.html

Озган поручила провести анализ экономических показателей во всех отраслях экономики

Озган поручила провести анализ экономических показателей во всех отраслях экономики

Первое заседание комиссии по разработке Индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год состоялось в Министерстве экономики 17... 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T19:25+0300

2022-02-17T19:25+0300

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поручила провести тщательный анализ экономических показателей во всех отраслях экономики и инициировать предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу по стимулированию субъектов экономики и улучшению налогового администрирования. Об этом сообщается на сайте ведомства. Комиссия по разработке Индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год приступила к работе. В ее состав комиссии представители заинтересованных министерств и ведомств, а также администраций районов и Сухума.Озган отметила, что при формировании объемов производства, прибыли и фонда заработной платы субъекты экономики во всех отраслях народного хозяйства зачастую уклоняются от объективных показателей, что негативно сказывается на поступлениях в доходную часть бюджетов всех уровней.Показатели Индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год являются основой для формирования бюджета на очередной финансовый год и должны быть представлены в Кабинет Министров до 1 июля 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Kabmin-Abkhazii-utverdil-indikativnyy-plan-na-2022-god-1033303568.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210317/Strategiya-razvitiya-Abkhazii-v-TsSEI-obsudili-problemy-planirovaniya-byudzheta-1032036837.html

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