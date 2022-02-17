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https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/ozgan-poruchila-provesti-analiz-ekonomicheskikh-pokazateley-vo-vsekh-otraslyakh-1037640819.html
Озган поручила провести анализ экономических показателей во всех отраслях экономики
Озган поручила провести анализ экономических показателей во всех отраслях экономики
Первое заседание комиссии по разработке Индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год состоялось в Министерстве экономики 17... 17.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поручила провести тщательный анализ экономических показателей во всех отраслях экономики и инициировать предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу по стимулированию субъектов экономики и улучшению налогового администрирования. Об этом сообщается на сайте ведомства. Комиссия по разработке Индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год приступила к работе. В ее состав комиссии представители заинтересованных министерств и ведомств, а также администраций районов и Сухума.Озган отметила, что при формировании объемов производства, прибыли и фонда заработной платы субъекты экономики во всех отраслях народного хозяйства зачастую уклоняются от объективных показателей, что негативно сказывается на поступлениях в доходную часть бюджетов всех уровней.Показатели Индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год являются основой для формирования бюджета на очередной финансовый год и должны быть представлены в Кабинет Министров до 1 июля 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Kabmin-Abkhazii-utverdil-indikativnyy-plan-na-2022-god-1033303568.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210317/Strategiya-razvitiya-Abkhazii-v-TsSEI-obsudili-problemy-planirovaniya-byudzheta-1032036837.html
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экономика, финансы, абхазия

Озган поручила провести анализ экономических показателей во всех отраслях экономики

19:25 17.02.2022 (обновлено: 19:34 17.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Расширенное заседание кабмина по вопросам инвестпрограммы
Расширенное заседание кабмина по вопросам инвестпрограммы - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Первое заседание комиссии по разработке Индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год состоялось в Министерстве экономики 17 февраля.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поручила провести тщательный анализ экономических показателей во всех отраслях экономики и инициировать предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу по стимулированию субъектов экономики и улучшению налогового администрирования. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Кабмин Абхазии утвердил индикативный план на 2022 год
29 сентября 2021, 14:41
Комиссия по разработке Индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год приступила к работе. В ее состав комиссии представители заинтересованных министерств и ведомств, а также администраций районов и Сухума.
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Стратегия развития Абхазии: в ЦСЭИ обсудили проблемы планирования бюджета
17 марта 2021, 20:02
Озган отметила, что при формировании объемов производства, прибыли и фонда заработной платы субъекты экономики во всех отраслях народного хозяйства зачастую уклоняются от объективных показателей, что негативно сказывается на поступлениях в доходную часть бюджетов всех уровней.
Показатели Индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год являются основой для формирования бюджета на очередной финансовый год и должны быть представлены в Кабинет Министров до 1 июля 2022 года.
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