https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/parlament-abkhazii-naznachil-sroki-vnedreniya-asis-v-sudakh-1037627169.html

Парламент Абхазии назначил сроки внедрения АСИС в судах

Парламент Абхазии назначил сроки внедрения АСИС в судах

Внедрение автоматизированной судебно-информационной системы в последний раз было отложено в июле 2021 года до 1 января 2022 года. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

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2022-02-17T13:46+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона "О судебной власти" в части автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии.Согласно предыдущему постановлению Парламента, введение в действие АСИС было отложено до 1 января 2022 года, срок переносился не в первый раз. С 1 января 2023 года будут действовать положения Конституционного закона Абхазии "О судебной власти": АСИС – это единая технологическая платформа, основной задачей которой является обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы. Одним из главных нововведений судебной реформы, работа над которой началась в 2012 году, стало обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы. Однако ее внедрение многократно откладывалось.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201207/Sudi-Abkhazii-podgotovyatsya-k-tsifrovoy-modernizatsii-sistemy-1031417155.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191031/Reforma-tsifrovogo-razlada-sudy-Abkhazii-vnov-mogut-zakrytsya-1028724903.html

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