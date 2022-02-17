https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/piliya-ob-ekonomicheskom-pasporte-galskogo-rayona-i-problemakh-grazhdanstva--1037633524.html
Пилия об экономическом паспорте Галского района и проблемах гражданства
Пилия об экономическом паспорте Галского района и проблемах гражданства
Глава администрации Галского района Константиин Пилия об экономике региона, вопросах гражданства, эпидситуации и энергетике. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T17:21+0300
2022-02-17T17:21+0300
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Пилия об экономическом паспорте Галского района и проблемах гражданства
Пилия об экономическом паспорте Галского района и проблемах гражданства
Бюджет Галского района делает ставку на развитие туристических маршрутов. Руководство района в ближайшее время намерено посадить за один стол переговоров представителей различных политических сил и ветвей власти, чтобы наконец решить вопрос гражданства коренного населения Галского района. В Галском районе самый высокий показатель по собираемость за электроэнергию и существенно снижены нагрузки на электросети, этот показатель удалось вернуть к уровню 2018 года. Почему многие жители самого восточного региона республики предпочитают вакцинироваться от коронавирусной инфекции в Грузии?Подробнее обо всем слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, аудио
Пилия об экономическом паспорте Галского района и проблемах гражданства
17:21 17.02.2022 (обновлено: 17:33 17.02.2022) Подписаться на
Глава администрации Галского района Константиин Пилия об экономике региона, вопросах гражданства, эпидситуации и энергетике.
Бюджет Галского района делает ставку на развитие туристических маршрутов. Руководство района в ближайшее время намерено посадить за один стол переговоров представителей различных политических сил и ветвей власти, чтобы наконец решить вопрос гражданства коренного населения Галского района.
В Галском районе самый высокий показатель по собираемость за электроэнергию и существенно снижены нагрузки на электросети, этот показатель удалось вернуть к уровню 2018 года.
Почему многие жители самого восточного региона республики предпочитают вакцинироваться от коронавирусной инфекции в Грузии?
Подробнее обо всем слушайте в аудиофайле.