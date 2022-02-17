https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/putin-o-vysylke-nelegalnykh-migrantov-iz-rossii-1037641464.html
Путин о высылке нелегальных мигрантов из России
Путин о высылке нелегальных мигрантов из России
Президент России Владимир Путин призвал МВД высылать нелегальных мигрантов из страны за экстремизм. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T20:13+0300
2022-02-17T20:13+0300
2022-02-17T20:13+0300
мигранты
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Владимир Путин добавил, что жесткие меры необходимы и для преступных группировок, которые "строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес".
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мигранты, россия, владимир путин, видео, мультимедиа, видео
Путин о высылке нелегальных мигрантов из России
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Президент России Владимир Путин призвал МВД высылать нелегальных мигрантов из страны за экстремизм.
Владимир Путин добавил, что жесткие меры необходимы и для преступных группировок, которые "строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес".