https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/putin-o-vysylke-nelegalnykh-migrantov-iz-rossii-1037641464.html

Путин о высылке нелегальных мигрантов из России

Путин о высылке нелегальных мигрантов из России

Президент России Владимир Путин призвал МВД высылать нелегальных мигрантов из страны за экстремизм. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T20:13+0300

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мигранты

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Владимир Путин добавил, что жесткие меры необходимы и для преступных группировок, которые "строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес".

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мигранты, россия, владимир путин, видео, мультимедиа, видео