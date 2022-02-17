https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-fevrale-1037625465.html
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в феврале
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в феврале
Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T11:20+0300
2022-02-17T11:20+0300
2022-02-17T11:20+0300
в абхазии
пенсия
новости
абхазия
пенсионеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103046/53/1030465357_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34a487a53ed2d8ed2ea79d18d27b3a31.jpg
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в феврале 2022 года.Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 22, 23 и 24 февраля, с 1951 по 1953 годы – 24 и 25 февраля.Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 28 февраля и 1 марта, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят со 2 марта.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103046/53/1030465357_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20f14551e3c66f175d7d8c522d822f5b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пенсия, новости, абхазия, пенсионеры
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в феврале
Подписаться на
Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в феврале 2022 года.
Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 16 и 17 февраля. Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, получат выплаты 18 и 19 февраля.
Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 22, 23 и 24 февраля, с 1951 по 1953 годы – 24 и 25 февраля.
Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 28 февраля и 1 марта, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят со 2 марта.