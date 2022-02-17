https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-fevrale-1037625465.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в феврале

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в феврале

Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T11:20+0300

2022-02-17T11:20+0300

2022-02-17T11:20+0300

в абхазии

пенсия

новости

абхазия

пенсионеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103046/53/1030465357_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34a487a53ed2d8ed2ea79d18d27b3a31.jpg

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в феврале 2022 года.Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 22, 23 и 24 февраля, с 1951 по 1953 годы – 24 и 25 февраля.Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 28 февраля и 1 марта, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят со 2 марта.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пенсия, новости, абхазия, пенсионеры