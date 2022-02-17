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Шмелев назвал условия, при которых Белоруссия может признать независимость Абхазии

Шмелев назвал условия, при которых Белоруссия может признать независимость Абхазии

Заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД России Борис Шмелев в эфире радио Sputnik Абхазия оценил возможности... 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T15:24+0300

2022-02-17T15:24+0300

2022-02-17T15:24+0300

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Шмелев назвал условия, при которых Белоруссия может признать независимость Абхазии Шмелев назвал условия, при которых Белоруссия может признать независимость Абхазии

В Госдуме России на базе комитета по делам СНГ идет работа по созданию комиссии, где представители России, Белоруссии и Абхазии будут обсуждать привлекательность Абхазии для бизнеса, а также работать над изменениями в законодательстве республики для этой цели, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД Виктор Водолацкий.О том, насколько это может приблизить признание Белоруссией независимости Абхазии, при каких условиях оно возможно, и что это может дать Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал доктор исторических наук, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД России Борис Шмелев. "Белоруссия не признала Абхазию как субъект международных отношений, но поддерживает с ней экономические, хозяйственные связи. До самого последнего времени Лукашенко считал, что условий, предпосылок для признания Абхазии не существует, он придерживался принципа уважения территориальной целостности государств. Он также не заявлял о том, что Крым является частью России. Создание комиссии по интеграции между Россией, Белоруссией и Абхазией инициировано Парламентом России, и эта комиссия не является межгосударственной. Поэтому все решения Парламента носят рекомендательный характер. Пойдет ли руководство Белоруссии на то, чтобы изменить свой подход к Абхазии – большой вопрос. Да, в последнее время во внешней политике Белоруссии произошли изменения, Белоруссия фактически отказалась от курса на многовекторность и переориентировалась на дальнейшее углубление отношений с Россией, на развитие отношение с другими постсоветскими государствами. Но признание Абхазии требует существенного пересмотра всех подходов", – считает Шмелев. Подробности слушайте в аудиофайле. В МИД Абхазии рассказали корреспонденту Sputnik, что вопрос участия Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве – пункт, который отмечен и в союзническом договоре России и Абхазии от 2014 года.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что вопрос создания комиссии, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии, обсуждался на встречах министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с российскими парламентариями. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил изданию, что предложение о создании комиссии прозвучало с абхазской стороны.

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