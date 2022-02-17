https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/sutyrin-ssha-gotovy-uyti-iz-ukrainy-s-izderzhkami-dlya-rossii-1037626173.html

Сутырин: США готовы уйти из Украины с издержками для России

Сутырин: США готовы уйти из Украины с издержками для России

США и западные страны уже поняли, что им придется уйти из Украины, так почему бы им не сделать это с максимальными издержками для России, отметил политический... 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T13:05+0300

2022-02-17T13:05+0300

2022-02-17T13:05+0300

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Сутырин Сутырин

За эвакуацией дипломатов США из Киева и Минска, а также военных советников из Украины, вероятно, стоит не только желание Госдепартамента США устроить шоу для прессы, но и серьезное отношение к возможностям России, убежден собеседник радио Sputnik."Держим в уме военный принцип: важны не намерения, а возможности. Кто, например, ожидал, что ОДКБ так резво высадится в Казахстане и выполнит то, для чего она создавалась? Так теперь и про Киев думают: а что если вдруг?" – сказал эксперт.Другое дело, что Вашингтон старается показать: мы не боимся потерять, пожертвовав Киевом, определенные издержки для имиджа США это создает, однако они не настолько критичны, вписываться в реальную войну, полагает Сутырин."Уходить из Украины, видимо, придется, так почему не сделать это сейчас с максимальными издержками для России? Своими действиями Вашингтон говорит: можете забирать Украину, мы не боимся, мы готовы, нам в принципе все равно, мы это используем для вашего ослабления", – отметид Сутырин.По мнению эксперта, такая смена тактики похожа на своеобразную попытку Вашингтона усилить свою переговорную позицию в торге с Москвой, но что при этом делать с Киевом, они и сами уже, похоже, не понимают."Фактически в Вашингтоне говорят больше: можете забирать все постсоветское пространство (кроме Прибалтики), со всеми издержками, берите, мы даже военных советников вывезем (поэтому в Киеве и пытаются робко возражать Байдену...) И тут же прибавляется: а если не возьмете – смотрите декларацию Бухарестского саммита НАТО. Напоминает ультиматум. Да, цинично, ну а когда было иначе? Хотя цена этому ультиматуму невысока – в войне России и НАТО победителей не будет", – рассуждает эксперт.К слову, 16 февраля – это не только "день х", но и день подписания Совместной позиции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму Секретариата ОДКБ с антитеррористическими структурами ШОС и СНГ, напомнил эксперт.

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