https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/trapsh-o-situatsii-na-ukraine-usiliya-skontsentrirovany-v-mediynoy-srede-nezheli-v-prirodnoy-1037615770.html

Трапш о ситуации на Украине: усилия сконцентрированы в медийной среде, нежели в природной

Трапш о ситуации на Украине: усилия сконцентрированы в медийной среде, нежели в природной

Политолог Николай Трапш оценил ситуацию на границе России с Украиной, поделился своим мнением о том, возможен ли вооруженный конфликт. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T10:20+0300

2022-02-17T10:20+0300

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Трапш о ситуации на Украине: усилия сконцентрированы в медийной среде, нежели в природной Трапш о ситуации на Украине: усилия сконцентрированы в медийной среде, нежели в природной

Сейчас на границе России и Украины ничего не происходит, поскольку основные усилия сконцентрированы в медийной среде, нежели в реальной, природной, сказал Трапш в беседе на радио."Действительно, часть войск, которые участвовали в маневрах, отводится, а другая остается, но она там дислоцировалась и два года назад, другое дело, что на границе непризнанных республик ДНР и ЛНР, сконцентрирована практически вся боевая способная часть украинской армии, и она активно готовится к тому, чтобы, возможно, использовать силовой сценарий для решения проблемы. Но без определенных санкций, которые должны последовать от западных партнеров, они этого делать не будут", – отметил Трапш.Медийная компания вокруг Украины вряд ли заточена под исключительное военное решение конфликта, уверен политолог."Если бы произошло какое-то кровопролитие, то вполне возможно, что это медийное составляющее стало бы острее, интереснее для Запада. Но здесь нужно движение с обеих сторон. Как мне представляется, в данном случае России это движение совершенно не выгодно", – сказал Трапш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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