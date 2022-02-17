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За весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек
За весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 16 февраля составляет 49881 человек. Зарегистрировано 628 летальных случаев. Выздоровели... 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T16:55+0300
2022-02-17T16:55+0300
2022-02-17T17:00+0300
в абхазии
вакцинация от covid-19 в абхазии
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медицина
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. За весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Новой партией "Спутник Лайт" с 14 по 17 февраля привито 525 человек. С начала пандемии препаратом "Спутник Лайт" вакцинировано 7454 человека.
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MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
За весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек
16:55 17.02.2022 (обновлено: 17:00 17.02.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 16 февраля составляет 49881 человек. Зарегистрировано 628 летальных случаев. Выздоровели 41066 человек.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik. За весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Отмечается, что с 18 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года новой партией вакцины "Спутник V" привились 4046 человек.
Новой партией "Спутник Лайт" с 14 по 17 февраля привито 525 человек. С начала пандемии препаратом "Спутник Лайт" вакцинировано 7454 человека.