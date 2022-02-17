https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/za-ves-period-pandemii-v-abkhazii-vaktsinirovali-18000-chelovek-1037636684.html

За весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек

За весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 16 февраля составляет 49881 человек. Зарегистрировано 628 летальных случаев. Выздоровели... 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T16:55+0300

2022-02-17T16:55+0300

2022-02-17T17:00+0300

в абхазии

вакцинация от covid-19 в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. За весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Новой партией "Спутник Лайт" с 14 по 17 февраля привито 525 человек. С начала пандемии препаратом "Спутник Лайт" вакцинировано 7454 человека.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия