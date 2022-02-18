https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/arshba-rukovoditeli-shkol-sukhuma-edinoglasny-v-voprose-vozobnovleniya-ucheby-1037636382.html

Аршба: руководители школ Сухума единогласны в вопросе возобновления учебы

Аршба: руководители школ Сухума единогласны в вопросе возобновления учебы

О ситуации с заболеваемостью в столичных школах, долго ли продлится карантин и как будут восполнять потери в учебном процессе, в эфире радио Sputnik рассказала... 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T10:44+0300

2022-02-18T10:44+0300

2022-02-18T10:48+0300

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Аршба: руководители школ Сухума единогласны в вопросе возобновления учебы Аршба: руководители школ Сухума единогласны в вопросе возобновления учебы

С 27 января школы Абхазии находятся на карантине. Учебные учреждения были закрыты из-за роста заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", а также простудными заболеваниями. Из-за сложной эпидемиологической обстановки ограничительные меры в средних общеобразовательных учреждениях были продлены до 21 февраля.Количество заболевших учителей в столице в период ухода на карантин достигало около 90 человек, а учащихся было около 800 человек, рассказала главный специалист Управления образования администрации Сухума Марина Аршба. На сегодняшний день, по ее словам, 41 педагог и 461 учащийся на стадии выздоровления."У нас заболеваемость идет на спад и поэтому, наверное, все-таки будем принимать решение выходить из карантина. У нас проходил совет Управления образования, на котором подводили итоги первого полугодия и наметили пути организации учебы на второе полугодие. Санитарного врача на встрече не было, но мы ежедневно связываемся с санитарным врачом, с администрацией города и с Министерством образования. Предоставляем им данные по заболеваемости. Думаю, будет общее решение, примут все совместно… Все руководители школ единогласно сказали, что нужно возобновить учебный процесс, естественно, в соответствии с санитарными нормами, которые нам предписаны", – сказала Аршба.Полная версия беседы в аудиофале.

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абхазия, школы, карантин, учеба, подкасты, аудио