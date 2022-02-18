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Брандзия рассказал о подготовке к парламентским выборам в Абхазии
Брандзия рассказал о подготовке к парламентским выборам в Абхазии
О том, на какой стадии в Абхазии процесс подготовки к выборам в Парламент, в эфире радио Sputnik рассказал член Центральной избирательной комиссии республики... 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T18:33+0300
2022-02-18T18:33+0300
2022-02-18T18:33+0300
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Брандзия рассказал о подготовке в парламентским выборам в Абхазии
Брандзия рассказал о подготовке в парламентским выборам в Абхазии
12 марта состоятся выборы в Народное Собрание Абхазии. Центральная избирательная комиссия определила сроки регистрации кандидатов, сроки предвыборной агитации, проводит жеребьевку для предоставления рекламного времени. Как идет подготовка к парламентским выборам, какие еще вопросы решает ЦИК сегодня, рассказал член Центральной избирательной комиссии Абхазии Алиас Брандзия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Брандзия рассказал о подготовке к парламентским выборам в Абхазии
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О том, на какой стадии в Абхазии процесс подготовки к выборам в Парламент, в эфире радио Sputnik рассказал член Центральной избирательной комиссии республики Алиас Брандзия.
12 марта состоятся выборы в Народное Собрание Абхазии. Центральная избирательная комиссия определила сроки регистрации кандидатов, сроки предвыборной агитации, проводит жеребьевку для предоставления рекламного времени. Как идет подготовка к парламентским выборам, какие еще вопросы решает ЦИК сегодня, рассказал член Центральной избирательной комиссии Абхазии Алиас Брандзия.
Подробности слушайте в аудиофайле.