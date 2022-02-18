https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/brandziya-rasskazal-o-podgotovke-k-parlamentskim-vyboram-v-abkhazii-1037652336.html

Брандзия рассказал о подготовке к парламентским выборам в Абхазии

Брандзия рассказал о подготовке к парламентским выборам в Абхазии

О том, на какой стадии в Абхазии процесс подготовки к выборам в Парламент, в эфире радио Sputnik рассказал член Центральной избирательной комиссии республики... 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T18:33+0300

2022-02-18T18:33+0300

2022-02-18T18:33+0300

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Брандзия рассказал о подготовке в парламентским выборам в Абхазии Брандзия рассказал о подготовке в парламентским выборам в Абхазии

12 марта состоятся выборы в Народное Собрание Абхазии. Центральная избирательная комиссия определила сроки регистрации кандидатов, сроки предвыборной агитации, проводит жеребьевку для предоставления рекламного времени. Как идет подготовка к парламентским выборам, какие еще вопросы решает ЦИК сегодня, рассказал член Центральной избирательной комиссии Абхазии Алиас Брандзия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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